Les Riverains terminent la saison régulière en force  

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ont conclu leur saison régulière en beauté dimanche après-midi, s’imposant 7-3 face à l’Intrépide de Gatineau. Avec une fiche de 26-12-4, l’équipe termine au sommet de la division Tacks et au deuxième rang du classement général de la LHM18AAAQ.

« Je suis fier de l’effort et de l’engagement des gars tout au long de la saison. Nous avons atteint un plateau spécial, à la hauteur du riche passé des Riverains. Maintenant, nous nous concentrons sur les séries et allons profiter de cette pause pour bien nous préparer » , exprime Olivier Latendresse, entraîneur-chef.

Une victoire convaincante pour conclure la saison

Face à Gatineau, Samuel Boyer s’est illustré avec une performance de cinq points (1 but, 4 passes), tandis que Rafael Davoli et Malik Belleus ont chacun inscrit deux buts. Le gardien Patrick Déniger a repoussé 34 tirs sur 37 pour la victoire.

Après le match, Belleus s’est réjoui du travail accompli par son équipe :

« C’était important de bien finir la saison avant les séries. On a eu du plaisir, on a bien joué ensemble et on a fait le travail », ajoute Malik Belleus

Samuel Boyer, champion pointeur de la LHM18AAAQ

Avec 39 buts et 41 passes en 42 parties, Samuel Boyer termine la saison régulière au sommet du classement des pointeurs de la Ligue, avec 13 points d’avance sur son plus proche rival. Cette performance exceptionnelle lui permet de mettre la main sur le Trophée Sylvain-Turgeon/CCM, remis au meilleur marqueur du circuit.

Boyer devient le premier joueur depuis 2018-2019 à atteindre le cap des 80 points en saison régulière, un exploit qui n’avait pas été accompli depuis Joshua Roy.

De plus, cela faisait 25 ans qu’un joueur des Riverains n’avait pas terminé en tête des pointeurs de la Ligue. Le dernier à l’avoir fait était Pierre-Marc Bouchard en 1999-2000.

Une saison 2024-2025 marquée par des records

Le 12 janvier dernier, Vincent Moreau a marqué l’histoire des Riverains en obtenant une troisième aide cette saison, établissant ainsi un nouveau record d’équipe pour le plus grand nombre d’aides récoltées par un gardien. L’ancienne marque de deux aides était détenue par six gardiens différents, dont Patrice Paré (1977-78) et Nathan Ward-Raymond (2013-14).

Le 26 janvier, en marquant son 10e but gagnant de la saison contre les Gaulois, Samuel Boyer a égalé le record de franchise établi par Jonathan Dick en 2001-2002. Le record de Ligue demeure 11 buts gagnants.

Le 2 février, Maxime Buri a égalé pas moins de deux records de franchise : celui du plus grand nombre de buts en désavantage numérique dans un match (2) et celui du plus grand nombre de buts en désavantage numérique en une seule période (deuxième période). Buri est devenu ainsi l’un des 10 joueurs de l’histoire de la Ligue à réussir un doublé en infériorité numérique lors d’un même match. Le dernier à l’avoir accompli était Vincent Marleau, le 22 janvier 2016, contre les Gaulois. Il rejoint également des noms comme Sylvain Couturier, Éric Pinard et François Mayville. Seuls Éric Pinard et Maxime Buri ont réalisé cet exploit lors d’une deuxième période.

Les Riverains en attente de leur adversaire

Les séries éliminatoires débuteront le mercredi 26 février, avec les quarts de finale de division menant à la Coupe Jimmy-Ferrari.

Les Riverains surveillent avec attention la série entre les Lions du Lac St-Louis (5e) et les Grenadiers de Châteauguay (4e), qui déterminera leur adversaire en demi-finale de division.

L’équipe est prête à relever le défi et à poursuivre sur sa lancée vers les séries.