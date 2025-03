Fermeture de la piscine Laurier-R.-Ménard du 20 au 26 mars

Entre le 1er et le 9 mars, plus de 4000 personnes ont participé aux différentes activités proposées par la Ville de Sorel-Tracy, en collaboration avec plusieurs partenaires, dans le cadre de la semaine de relâche. Il y avait également divers événements de la Semaine du loisir en fête qui célébrait sa 45e édition. Un peu plus de 1000 personnes ...