Canot à glace : l’équipe soreloise emboite le pas des courses du Circuit québécois de canot à glace

L’équipe de canot à glace Sorel-Tracy, Aciers Régifab-Navark s’apprête à entamer 6 des 7 courses du Circuit de canot à glace. Après des mois d’entraînement, un solide camp pratique suivi à Montmagny par la légendaire famille Lachance, 5e génération de canotiers, et suite à une formation hautement professionnelle dispensée par l’Association des coureurs en canot à glace du Québec, l’équipe est gonflée à bloc pour affronter le froid, les glaces, les vents et marées du fleuve Saint-Laurent en 2018.

Inscrite dans la classe sport, catégorie où les participants sont habituellement à leurs débuts et pratiquent ce sport par pur plaisir, les 6 coéquipiers du bateau Aciers Régifab-Navark paraderont aux couleurs de leurs fiers commanditaires lors des courses de :

Portneuf, le 20 janvier;

Rimouski, le 27 janvier;

Carnaval de Québec, le 4 février;

Montréal, le 11 février;

La plus importante, le 24 février à la Course de canot à glace Sorel-Tracy;

Puis retour à Québec le 3 mars pour le critérium de fin au Grand Défi des glaces.

L’équipe de canot à glace soreloise

L’équipe est composée des sportifs de la grande région de Sorel-Tracy dont : Antoine Lagimonière, barreur, Yannick Alie, capitaine, Marie-Noëlle Girard coordonnatrice de l’équipe, Julie Beaudoin, Marc Germain et François Robichaud. Il est important de mentionner que c’est grâce aux commanditaires que l’équipe peut circuler sur le circuit de course. Aciers Régifab a procédé à la remise à neuf du canot suite à la première saison de l’équipe en 2017, le partenaire Navark permet les inscriptions aux courses et l’achat de cire et Lou-Tec Location Sorel le matériel de sécurité. Les dépenses qu’engendre la pratique du canot à glace annuellement tournent autour de 6000 $ pour l’équipe, et ce, sans compter le coût du canot évalué à 12 000 $ neuf.



Le canot à glace est un sport unique au monde, il est pratiqué uniquement au Québec.