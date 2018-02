L’équipe soreloise de canot à glace dans le haut du classement de la Coupe des glaces

L’équipe de canot à glace Aciers Régifab / Navark a entamé la ronde des courses du Circuit québécois de canot à glace. Il s’agit d’un Circuit de compétition de haut niveau comptant 7 courses, s’étalant sur tout autant de semaines consécutives. Après les trois premières courses, l’équipe locale trône au 6e rang du classement général de la catégorie sportive sur 22 équipes.

Il s’agit d’une bonne position pour une équipe qui en est seulement à sa 2e année. Lors de la première course à Portneuf, l’équipe a terminé 7e sur 17, à Rimouski 5e sur 9 et à la légendaire course du Carnaval, 9e sur 19. Soulignons que la course de Carnaval a été particulièrement difficile cette année, car 10 équipes ont soit abandonné ou n’ont tout simplement pas réussi à terminer dans les temps. Pour Yannick Alie, capitaine de l’équipe de Sorel-Tracy, «braver les glaces, les courants et les marées de Québec est tout un défi ! Nous n’avons pas l’habitude de nous entraîner dans des conditions aussi spectaculaires, ça demande une grande forme physique pour fournir plus 1 h 30 d’effort et user de stratégies pour affronter les courants».

L’équipe en sera à sa 4e course ce dimanche à Montréal. Puis se retrouvera sur la ligne de départ de la course de canot à glace de Sorel-Tracy le 24 février, dès 13 h. Les partisans sont attendus en grand nombre. Les deux principaux commanditaires Aciers Régifab et Navark affirment être fiers de leur équipe de canot à glace et seront présents à la course de Sorel-Tracy pour les encourager. Les courses se terminent le 3 mars par un critérium encore une fois dans les eaux de Québec.