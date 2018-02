Course de canot à glace Sorel-Tracy – L’équipe locale décroche la 3e place !

Présentée par Construction Sorel en collaboration avec la caisse Desjardins Pierre-De Saurel, la Course de canot à glace Sorel-Tracy a réuni quelque 2000 personnes ce samedi sur le quai du traversier ainsi qu’au parc Regard-sur-le-Fleuve pour assister à la quatrième édition de cette compétition sportive haute en couleurs. Sous les applaudissements et les cris des partisans, l’équipe soreloise Aciers Régifab-Navark a traversé le fil d’arrivée en 3e position dans la catégorie Sport avec un temps de 00 : 44 : 51, décrochant ainsi une place sur le podium.



« Notre équipe n’existe que depuis deux ans mais déjà, nous avons développé une meilleure synergie et ça se reflète dans nos performances! Nous sommes donc extrêmement fiers du résultat obtenu aujourd’hui chez nous! » a déclaré Marie-Noëlle Girard, coordonnatrice de l’équipe. L’équipe locale se trouve actuellement en 3e position du classement général et coursera à nouveau le 3 mars prochain à Québec lors de la dernière étape du Circuit québécois de canot à glace pour espérer mettre la main sur la Coupe des Glaces.



Au-delà de la performance enlevante des compétiteurs locaux, le public a aussi pu assister à une lutte effrénée entre eau et glace de la part des 38 équipes en compétition en provenance de partout au Québec, un nombre record depuis la première édition de cet événement en 2015.

Les équipes ayant accédé à la plus haute marche du podium de la Course de canot à glace Sorel-Tracy 2018 sont:

• Élite masculine : Le Château Frontenac-Le Soleil #181 (00 : 55 : 13 pour 12 km)

• Élite féminine : Groupe Voyages Québec #174 (00 : 44 : 40 pour 8 km)

• Classe Compétition : Québecor-TVA Sports #625 (01 : 02 : 44 pour 12 km)

• Classe Sport : Le Concorde-Métalogique #104 (00 : 41 : 55)



Les équipes s’étant classées aux trois premières positions dans chaque catégorie ont reçu des bourses totalisant 4575 $ offertes par la Ville. Sylvain Rochon, député de Richelieu, Gaétan Dutremble, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Oscar Cuellar, surintendant aux opérations chez Richardson International et Serge Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy, ont respectivement remis les médailles aux athlètes des quatre catégories.



« A l’unanimité, les équipes nous ont laissé savoir que l’organisation de la course de Sorel-Tracy figure parmi les plus performantes du Circuit et confirment le choix du quai du traversier comme emplacement le plus approprié pour les spectateurs car il permet une vue d’ensemble sur le parcours de la course. Considérant que le canot à glace est un sport encore méconnu dans la région, qu’il n’a pas de structure organisationnelle établie pour le développement des athlètes comme d’autres sports d’équipe tels que le hockey ou le soccer, c’est tout un défi d’attirer les spectateurs! Mais nous jugeons l’avoir remporté haut la main! » a déclaré Jessica Brousseau, directrice de la course.



Un événement supporté par des citoyens et des organisations de la région

La Course de canot à glace Sorel-Tracy est un événement organisé par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), un organisme à but non lucratif qui vise à positionner Sorel-Tracy et sa région comme une destination touristique sur le fleuve St-Laurent avec le projet touristique Statera.