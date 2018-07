De nouvelles dates pour l’Autodrome St-Guillaume

Afin de mieux servir pilotes et amateurs de courses, l’Autodrome St-Guillaume a annoncé une modification de sa programmation, éliminant les samedis de son calendrier.

« Nous avons tenté une nouvelle approche en offrant des programmes certains samedis, mais nous nous sommes aperçus que nous entrions en conflit avec d’autres organisations. Plusieurs nous ont fait comprendre que la journée de course parfaite au Stadiaume était le dimanche. Nous avons donc ajusté le tir », explique le promoteur de l’Autodrome, André Fortier.

Ainsi, les journées de course prévues pour le 4 et le 18 août ont été remises au lendemain, alors que le championnat de fin de saison, qui devait avoir lieu le 22 septembre a été remis au 6 octobre. La présentation hors programme du 29 septembre, qui mettra en vedette la série Bandit 100, est maintenue.

Dominique Doyon en tête

Le favori local Dominique Doyon connaît un excellent début de saison en Sportsman, tant et si bien qu’il trône au sommet du classement de la série. Le coureur originaire de Saint-Guillaume, qui arbore le numéro 88, a amassé 111 points au cours des trois premières épreuves, 22 de mieux que son plus proche poursuivant, Michel Dusseault de Victoriaville.

Dans les autres catégories au programme, notons la domination plessisvilloise de Stéphane St-Cyr et Audrey Boissonneault en Mini-stock et chez les Dames. Guillaume Ménard de Warwick est premier en Super 4, Kevin Boissonneault de Kinnear’s Mills est loin devant en Semi-Pro et Keven Martineau de Joly trône en Pro-Stock.

Evens Morel de Saint-Alphonse-de-Granby et Marc Lamothe de Saint-Célestin s’offrent une lutte à finir en Super Stock, seulement un point sépare les deux pilotes au classement.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 22 juillet. Il s’agira du championnat de mi-saison. Les enjeux sont importants considérant l’impact de ce programme sur le classement général.

« On s’attend à une journée de course enlevante. Il y aura de l’action, des dépassements et des accrochages. Les amateurs demeureront sur le bout de leurs bancs toute la journée. C’est un programme à ne pas manquer », suggère M. Fortier.

Tout l’été, l’inscription des pilotes aura lieu entre 13h et 16h et les qualifications se feront à partir de 17h30. Le départ sera donné à 18h. Les billets sont en vente au coût de 25 $, ce qui inclut une visite des puits de ravitaillement. Les adolescents et les enfants peuvent entrer sur le site gratuitement.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, il est possible de consulter le site Internet : autodromestguillaume.com ou la page Facebook : Autodrome St-Guillaume. Vous pouvez également contacter directement le promoteur au (819) 357-2635.