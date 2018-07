Encore de grands exploits pour la 9e édition du Défi-Vélo Lussier

La 9e édition du Défi-Vélo Lussier 2018, qui a regroupé près de 200 cyclistes sous la présidence d’honneur d’Alexandre Martel et de Chantal Forcier, a permis de remettre 50 000 $ au Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu pour le programme Défi-Cancer.

« Œuvrant dans le domaine de la santé depuis plusieurs années, il est évident que cette cause me tient particulièrement à cœur, car elle touche des patients, amis et collègues atteints de cancer. Natifs de Sorel-Tracy, Chantal et moi avons accueilli le parrainage de l’évènement avec bonheur » raconte Alexandre Martel, pharmacien propriétaire Uniprix de Sorel-Tracy et co-président d’honneur de l’édition 2018 du Défi-Vélo Lussier.

Les participants ont parcouru une distance de 230 km sur une durée de près de 12 heures, avec des vitesses moyennes variant entre 27 et 32 km/h. L’important n’étant pas la distance parcourue ou la vitesse, mais le fait de se dépasser pour la cause.

À ce jour, le Défi Vélo Lussier a permis d’amasser et de remettre au Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu plus de 350 000$ pour le programme d’aide aux personnes atteintes du cancer.

C’est un événement d’envergure qui rallie plusieurs parties prenantes dans la région mais aussi d’ailleurs. Nous avions cette année des cyclistes de partout au Québec, même de la Cote-nord.

« La beauté de l’évènement se ressent par le sentiment d’entraide et de dépassement que vit chacune des personnes impliquées de près ou de loin par ce défi. D’année en année, nous percevons le bonheur, le soutien, le travail d’équipe, la bonne humeur et la fierté des participants, des bénévoles et des partenaires », dit Frédéric Cournoyer, membre du comité organisateur et vice-président du conseil d’administration du centre d’action bénévole du bas-richelieu.

Le comité organisateur souligne le travail remarquable des bénévoles, des encadreurs et de l’ensemble des cyclistes qui ont fait de cette édition une réussite. Il souhaite également remercier chaleureusement madame Chantal Forcier et monsieur Alexandre Martel pour leur implication, ainsi que l’ensemble des partenaires et généreux donateurs de l’aventure 2018 qui ont rendu le défi possible.