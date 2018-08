La plus grande randonnée en kayak au monde partira de Sorel-Tracy

Un important défi sportif aura lieu du 9 au 12 août prochain où plus de 150 participants pagayeront pendant 4 jours et parcourront 250 km sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec.

Le jeudi 9 août prochain, les kayakistes arriveront vers 17 h au Parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy, puis repartiront le lendemain (vendredi 10 août) à 8 h pour se diriger vers Trois-Rivières.

De plus, deux athlètes olympiques RBC, Lizanne Murphy, membre retraité de l’équipe nationale féminine de basketball, et Jacqueline Simoneau, membre de l’équipe nationale de nage synchronisée, seront également présentes, accompagnées de Yann Perreau, porte-parole du Défi kayak Desgagnés.

Le Défi kayak Desgagnés, au profit de Jeunes musiciens du monde, est une activité de collecte de fonds qui donne une chance unique d’explorer le fleuve de l’intérieur, entre Montréal et Québec. Il s’agit d’une expérience humaine exceptionnelle axée sur le dépassement de soi, la persévérance, l’esprit d’équipe, les saines habitudes de vie, la convivialité et la solidarité.

Pour vous donner une idée de l’ambiance et du type d’activité qu’il s’agit, voici une courte vidéo : https://www.youtube.com/watch? v=3Z03j_df8_.