Kraft Canada consacre 325 000$ à l'aménagement de meilleurs espaces de jeu

Des terrains de soccer et de baseball jusqu’aux piscines municipales, c’est en jouant dans ces endroits que l’on noue des amitiés et que l’on se fabrique des souvenirs, tout en construisant sa communauté. C’est la raison pour laquelle Kraft Heinz, RDS et TSN unissent leurs forces pour une dixième année consécutive afin de poursuivre l’aménagement de meilleurs espaces de jeu d’un bout à l’autre du pays.

Dès aujourd’hui, les Canadiens peuvent mettre en candidature leur projet récréatif local dans le cadre de l’initiative Place aux jeux Kraft Heinz et ainsi courir la chance d’assister à la rénovation de leurs installations. La communauté gagnante du grand prix recevra 250 000 $ applicables à la rénovation d’une installation récréative et les trois autres communautés finalistes recevront chacune 25 000 $.

« Le jeu nous rassemble, nous pousse à vivre plus sainement, il nous inspire et nous transmet des valeurs, mais, surtout, il est vecteur d’appartenance, rappelle Joanna Milroy, directrice, Portefeuille Marketing, Kraft Heinz. Nous sommes ravis d’aider les communautés à se rassembler en investissant dans des installations où l’on peut jouer et grandir ensemble. »

La ville ontarienne de Goderich a remporté le concours l’année dernière, et elle utilise aujourd’hui son prix pour rénover son parc récréatif polyvalent. Au cours des neuf années précédentes, le projet Place aux jeux Kraft Heinz a distribué 2,6 millions $ à 77 communautés à l’échelle du pays. En tout, Kraft Heinz a soutenu 179 communautés et consacré 6,75 millions $ à des projets d’infrastructures récréatives au Canada.



Le projet Place aux jeux Kraft Heinz s’associe une fois de plus aux chaînes RDS et TSN de Bell Média, qui relaieront cette initiative de plus belle, non seulement sur les plateformes du réseau qui dominent le secteur, en proposant notamment des émissions en direct sur RDS.ca et sur TSN.ca, mais aussi sur les pages officielles Facebook, Twitter et Instagram des deux chaînes sportives.

James Duthie de la chaîne TSN reprend ses fonctions d’ambassadeur du programme de Kraft Heinz pour la quatrième année de suite, tandis que Valérie Sardin de la chaîne RDS assumera ce rôle pour la première fois au sein de l’équipe du projet Place aux jeux. Usant de leur passion pour le sport, nos deux ambassadeurs encourageront les Canadiens à participer et à proposer la candidature de leur ville dans le but de les aider à aménager de meilleurs espaces de jeu dans leur communauté. Ils participeront ainsi à des contenus originaux diffusés pendant toute la campagne sur KraftHeinzProjectPlay.com/fr et sur les comptes de médias sociaux de RDS et de TSN.

« C’est un véritable privilège que de reprendre ce rôle d’ambassadeur pour le projet Place aux jeux Kraft Heinz, a déclaré James Duthie. J’aime voir l’incidence que ce formidable programme peut avoir sur les communautés de tout le pays, sans parler du coup de projecteur sur les espaces de jeu et les sports locaux. »

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être ambassadrice du programme Kraft Heinz Project Play, a indiqué Valérie Sardin. L’activité physique a toujours occupé une place importante dans ma vie et je crois fermement en l’importance d’offrir à tous les canadiens l’accès à de meilleurs espaces de jeu. »

Soumettez la candidature de votre communauté dès maintenant



À compter d’aujourd’hui, mardi 7 août 2018, et jusqu’au dimanche 16 septembre 2018, les Canadiens peuvent mettre en candidature les espaces et projets qui permettent à leur communauté de rester active et unie. Pour ce faire, il suffit de visiter KraftHeinzProjectPlay.com/fr.

Les quatre finalistes du projet Place aux jeux Kraft Heinz seront annoncés le 13 octobre 2018 sur RDS et TSN. Les Canadiens peuvent voter pour leur projet préféré sur le site KraftHeinzProjectPlay.com/fr.

Le nom du projet qui aura été désigné comme le grand gagnant du programme sera dévoilé le 28 octobre 2018 sur RDS et TSN, et remportera 250 000 $ destinés à la rénovation de ses installations récréatives. Les trois autres finalistes recevront chacun 25 000 $.

Les Canadiens sont invités à se renseigner sur le projet, à partager leur expérience et à encourager la candidature d’autres villes en utilisant le mot-clic #PLACETOPLAY sur Facebook et Twitter.