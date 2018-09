La communauté se mobilise pour les Jeux d’hiver 2019 d’Olympiques spéciaux Québec

Même si les Jeux d'hiver d’Olympiques spéciaux Québec débarqueront à Salaberry-de-Valleyfield qu'en mars 2019, le comité organisateur de l'événement est déjà bien à l'oeuvre. Plus tôt cette semaine, celui-ci annonçait plusieurs nouveaux partenariats qui contribueront au succès de la présentation des Jeux d’hiver OSQ qui se dérouleront du 7 au 10 mars 2019.

On remarque d'ores et déjà que la barre sera haute pour cette édition qui se tiendra en sol campivallensien. La preuve? On a dévoilé les détails d'un partenariat avec une dizaine de concessionnaires de voitures de la municipalité, l'instauration du volet Athlète en beauté et la participation d'un Campivallensien de renom à l'une des activités bénéfices des JOS d'hiver en novembre prochain.

25 $ par voitures vendues pour la cause

La première bonne nouvelle provient du domaine automobile. Les concessionnaires automobiles de voitures neuves ou presque neuves de la Ville de Salaberry-deValleyfield s’unissent pour les Jeux d’hiver : Dandurand Automobiles, DM Automobiles, Hyundai Valleyfield, Régate Kia Valleyfield, Valleyfield Chevrolet Buick GMC Corvette, Valleyfield Honda Valleyfield Mitsubishi, Valleyfield Nissan, Valleyfield Toyota ainsi que Valleyfield Volkswagen.

L’entente comporte trois volets : 1. Tous les concessionnaires offriront pour les Jeux d’hiver un montant de 25$ pour chaque véhicule neuf ou presque neuf vendu entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019; 2. Chaque concessionnaire offrira la location d’une voiture d’une valeur de 40 000$ pendant un mois. Les locations seront mises à l’encan lors d’un souper bénéfices prévu à l’automne 2018. 3. Enfin, chaque concessionnaire offrira gracieusement un véhicule 7 passagers du 8 au 10 mars 2019 qui assurera le transport des dignitaires et des élus sur les différents sites de compétition.

Un solide appui de la CEZinc et de la MRC de Beauharnois-Salaberry

La CEZinc ainsi que la MRC de Beauharnois-Salaberry appuient généreusement les Jeux d’hiver OSQ Salaberry-de-Valleyfield 2019 en versant une contribution de 10 000$ chacun.

« Grâce à l’appui de tous nos partenaires que je tiens à remercier sincèrement, l’objectif de 600 000$ en commandites est en bonne voie d’être atteint. La Société des Jeux d’hiver peut déjà confirmer des engagements de 472 000$ auxquels s’ajouteront les résultats de la soirée bénéfices qui aura lieu cet automne, ainsi que les revenus issus des ventes d’automobiles au cours des prochains mois », déclare Michel Choinière, président du conseil d’administration de la Société des Jeux d’hiver OSQ Salaberry-de-Valleyfield 2019. Chaque contribution fera une différence dans l’atteinte de l’objectif, c’est pourquoi il est possible d’effectuer un don directement auprès des Jeux d’hiver. Pour plus d’informations, contacter les membres de la permanence au 438 522-2019.

Volet innovateur : Athlètes en beauté

Depuis plusieurs années, les athlètes participent, dans le cadre des Jeux d’OSQ, à des cliniques Athlètes en santé qui leur permettent de mieux gérer leur santé en faisant vérifier gratuitement, par des professionnels de la santé bénévoles, leur vision et leurs yeux, leurs bouches et leurs dents, leurs pieds, ainsi que leur santé générale et leurs habitudes de vie.

À l’occasion des Jeux d’hiver 2019, le comité organisateur ajoutera un volet Athlètes en beauté qui aura lieu le samedi 9 mars avant la soirée des athlètes.

Grâce à la collaboration des salons de notre région, les athlètes qui le souhaitent obtiendront une mise en place des cheveux, un maquillage léger pour les femmes ainsi qu’une station de parfumerie. Les athlètes recevront aussi un sac rempli de produits d’hygiène offerts généreusement par la Pharmacie Vinet. Les Jeux d’hiver OSQ Salaberry-de-Valleyfield 2019 sont à la recherche d’une quarantaine de bénévoles du domaine de la coiffure et beauté qui assureront le volet Athlètes en beauté. Pour vous inscrire : [email protected]

Los Angeles à... Valleyfield!

La Société des Jeux d’hiver OSQ de Salaberry-de-Valleyfield 2019 est fière d’accueillir comme conférencier à notre soirée bénéfices Patrice Brisson, l’un des agents les plus influents de la Ligue nationale de hockey (LNH), à une soirée bénéfice qui aura lieu à l’Hôtel Plaza le jeudi 15 novembre.

Les invités auront la chance de découvrir un parcours inspirant : un homme natif de Salaberry-de-Valleyfield qui a gravi les échelons vers le succès professionnel alliant les qualités d’un businessman à celui de gentleman dans le monde du hockey de haut niveau. Le coût des billets se détaillera à 175$ et ils seront disponibles à mi-septembre. Les places seront limitées : réservez votre place dès maintenant!

Les Jeux en chiffres

- Lancé en 1968;

- 5 millions d'athlètes dans 172 pays;

- 45 000 au Canada;

- À SDV: 500 athlètes, 200 entraîneurs et 400 bénévoles sont attendus;