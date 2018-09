Une 5e position en gymkhana au Championnat d’équitation western du Québec 2018

Patricia Robert (St-Amable), 5 e position dans le 2 D en Course du drapeau « Omnium », 5 e positon dans le 2 D en Course de l’aller-retour «Adulte »

René Denis , 6 e position dans le 1 D en Course de barils « Hommes », 2 e position dans le 1 D en Course en slalom « Adulte »

Amy Couture (L’Avenir), 7 e position dans le 2 D en Course de barils « 13 ans et moins »

