Une 4e position en gymkhana au Championnat d’équitation western du Québec

Dès la première journée de compétition et tout au long de la fin de semaine, les cavaliers ont apporté des points à leur équipe :

Mario Blais (Shawinigan), Victoire dans le 1D en Course du drapeau « Omnium », 6e position dans le 2 D en Course de barils « Hommes », 8e position dans le 2 D en Course de barils « Hommes », 2e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « Adulte »

Geneviève Auger (St-Etienne-des-Grès), 3e position dans le 1D en Course du drapeau « Omnium »

Alex Miron (St-Etienne-des-Grès), 5e position dans le 3D en Course du drapeau « Omnium »

Josiane Gagnon et David Muise (Herouxville), 2e position dans le 1 D en Course à relais « Omnium »

Audrey Lapointe et Maxime Leblanc (St-Jacques), 8e position dans le 1 D en Course à relais « Omnium », 4e position dans le 3 D en Course en slalom « Adulte »

Éric Fournier et Michel Leduc (Berthierville), 3e position dans le 2 D en Course à relais « Omnium »

Éric Fournier (Berthierville), 7e position dans le 2 D en Course de barils « Hommes »

Mario Lepage et David Boulianne (La Tuque), 8e position dans le 2 D en Course à relais « Omnium »

Yves Ferland (St-Jacques), 8e position dans le 1 D en Course de barils « Hommes »

Maxime Leblanc (St-Jacques), 3e position dans le 3 D en Course de barils « Hommes »

Mairika Morin (Ste-Victoire-de-Sorel), 5e position dans le 1 D en Course de barils « 14 – 18 ans »

Donald Boudreault (Daveluyville), 6e position dans le 3 D en Course de barils « Hommes »

Tricia Morin (Ste-Victoire-de-Sorel), 8e position dans le 1 D en Course de barils « 14 – 18 ans »

Mathieu Montembeault (Bécancour), 1er position dans le 2 D en Course de barils « 14 – 18 ans », 2e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « 14 – 18 ans »

Katherine Chalifoux-Therrien (Mirabel), 4e position dans le 2 D en Course de barils « 14 – 18 ans », 2e position dans le 1 D en Course en slalom « 14-18 ans »

Carolanne Bourassa (Shawinigan), 2e position dans le 2 D en Course en slalom « 14-18 ans », 6e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « 14 – 18 ans »

Coralie Gaudette (Maskinongé), 3e position dans le 3 D en Course de barils « 14 – 18 ans »

Maeva Leclerc (Mirabel), 1ère position dans le 2 D en Course de barils « 13 ans et moins », 3e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins »

Frédéricke St-Pierre (St-Etienne-des-Grès), 2e position dans le 2 D en Course de barils « 13 ans et moins »

Lyanne Boisvert (St-Etienne-des-Grès), 3e position dans le 3 D en Course de barils « 13 ans et moins », 3e position dans le 3 D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins »

Julia Boulianne (La Tuque), 6e position dans le 3 D en Course de barils « 13 ans et moins », 3e position dans le 1 D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins »

Molly Laporte (Ste-Mélanie), 6e position dans le 1 D en Course de barils « Femmes »

Laurie Boudreault (Daveluyville), 4e position dans le 2 D en Course de barils « Femmes »

Josiane Gagnon (Hérouxville), 1ere position dans le 3 D en Course de barils « Femmes »

Louise Bourassa (St-Calixte), 3e position dans le 3 D en Course de barils « Femmes »

David Muise (Charrette), 6e position dans le 1 D en Course de sauvetage « Omnium »

David Bouliane (La Tuque), 5e position dans le 2 D en Course de sauvetage « Omnium »

Angie Allard (St-Calixte), 3e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « 14 – 18 ans »

Suzanne Bélanger (Shawinigan), 3e position dans le 1 D en Course de l’aller-retour « Adulte »

Pierre Rousseau (Champlain), 6e position dans le 3 D en Course de l’aller-retour « Adulte »

Juliette Pagé (St-Bruno), 8e position dans le 2 D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins »