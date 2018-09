La statue de Robert «Bob» Éthier reprend vie au colisée Cardin

Après avoir trôné de nombreuses années au colisée Cardin puis être tombée dans l’oubli, la statue entièrement restaurée du célèbre lutteur et boxeur Robert «Bob» Éthier reprendra du service dans le hall du colisée.

Le dévoilement de la statue s’est fait le 26 septembre dernier en présence de nombreux invités, dont plusieurs membres de la famille de M. Éthier.

Œuvre de l’artiste sorelois Roger «Pélo» Péloquin, la statue de Robert «Bob» Éthier a connu un parcours rempli de plusieurs rebondissements. Réalisée dans les années soixante, grâce à l’initiative d’André «Kid» Millette qui avait recueilli des dons du public, la statue avait été installée sur la marquise du colisée Cardin. Après avoir été déboulonnée du toit du colisée, on perdit la trace de la statue durant de nombreuses années. Elle a finalement été retrouvée en 2014 et entreposée dans la cour du garage municipal de la rue Antaya. C’est dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville en 2017 que le maire Serge Péloquin a décidé de faire restaurer la statue une tâche confiée au sculpteur Euclide Cormier et aux membres de l’atelier de sculpture du Regroupement pour la santé des aînés Pierre-De Saurel. Faite en béton, les parties endommagées de l’œuvre ont été réparées et une couche de finition a été appliquée afin de la protéger de l’usure du temps et de lui redonner son lustre d’antan.

« Par cette restauration, Bob Éthier retrouve sa place dans la mémoire collective des Sorelois » a souligné le maire Serge Péloquin.

Robert «Bob» Éthier (1926-1959) s’est illustré par son implication dans les sports de combat. Il a d’ailleurs été le mentor de plusieurs athlètes qui se sont entraînés dans son gymnase fondé en 1953 et situé en haut du Marché Richelieu, puis plus tard à l’arrière du colisée Cardin.