Campea devient le fournisseur officiel du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie est fier de présenter son nouveau partenaire d’affaires : Campea. Ce dernier devient ainsi le fournisseur officiel du RSEQ Montérégie. Cette collaboration permettra une offre améliorée de vêtements et d’équipements sportifs aux écoles de la région. De plus, les écoles auront la possibilité de créer leur propre boutique en ligne !



La signature du protocole d'entente a été effectuée lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation par Serge Chhabra, président-directeur général de Campea, Dominique Dussault, présidente du conseil d'administration du RSEQ Montérégie et de Sylvie Cornellier, directrice générale du RSEQ Montérégie.



Fondé en 1986, Campea est un chef de file de l'industrie du sport et des vêtements de sport. L’entreprise se concentre sur les uniformes, l'équipement et les accessoires de soccer, ainsi que les vêtements de basket-ball, de hockey, de volleyball, de football, de baseball et l'habillement actif. Sa devise, «L'évolution du sport», symbolise son engagement et sa vision d'offrir à la communauté sportive les idées et les produits les plus récents et les plus novateurs sur le marché.



En offrant des produits de haute qualité à des prix concurrentiels, Campea désir entretenir d’excellentes relations avec ses clients tout en continuant son expansion. Campea offre également des produits des marques suivantes : Spalding, Wilson, Kore athletic, Team 365, Russell athletic, Champion, Kewl et Next Level apparel.