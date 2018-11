Venez marcher à Saint-Joseph-de-Sorel le 21 octobre prochain

« Les médecins omnipraticiens sont une fois de plus extrêmement fiers de s’associer à La Grande marche et ce dans toutes les régions du Québec. La mise sur pied d’un événement accessible à tous comme La Grande marche, qui prend de l’ampleur année après année, se veut un message fort et sans équivoque en faveur de la prévention et de l’adoption de saines habitudes de vie. Encourager et prescrire l’activité physique comme médecin de famille c’est très bien, mais bouger avec ses patients, c’est encore mieux et c’est ce que nous ferons avec enthousiasme les 20 et 21 octobre prochains », a déclaré le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin.