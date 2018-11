La Montérégie termine au 2e rang du championnat provincial de cross-country

La Montérégie a été détrônée ! En effet, les coureurs de la région ont terminé au second rang au classement cumulatif du championnat provincial de cross-country, disputé le 20 octobre, au parc Rivière du Moulin, à Chicoutimi. Malgré le temps froid et la neige, les équipes en moustique et benjamin féminin ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium.

Les coureurs de la Montérégie sont champions dans la catégorie moustique. Ils ont même couru en peloton : Matisse Chawsky (Ac. des Sacrés-Cœurs) (5e), Édouard Larose (Sacré-Cœur) (6e), Émile Gagnon (Gentilly) (7e) et Mathieu Lachance (Au-Cœur-des-Monts) (8e) se sont suivis jusqu’au fil d’arrivée.

En benjamin féminin, notons la performance de Léa Boucher (É.S. Marcellin-Champagnat) (4e), Céleste Racine (É.S. P.-G.-Ostiguy) (7e) et Shelby Lajeunesse (É.S. Marcellin-Champagnat) (8e). Les filles ont facilement remporté les honneurs dans cette catégorie. Chez les benjamins, soulignons les efforts de Louis Herbaux (Collège Français) (7e).

En cadet féminin, Maïra Carreau (É.S. Magdeleine) a remporté la médaille de bronze grâce à un temps de 16 :41. Du côté masculin, Xavier Lemaître (Collège Mont-Sacré-Cœur) a mérité la médaille d’argent, terminant à 12 secondes du meneur.

En juvénile féminin, Marie-Ange Hébert (É.S. De Mortagne) (4e) et Maria Eugenia Escobar-Rodriguez (É.S. Haute-Ville) (7e) se sont distinguées. Leur confrère Antoine Boulanger (Collège Jean de la Mennais) a bien fait en réalisant le 6e temps en juvénile masculin.

Les résultats de la Montérégie par catégorie

Catégorie Position Moustique féminin 5e Moustique masculin 1er Benjamin féminin 1er Benjamin masculin 2e Cadet féminin 2e Cadet masculin 2e Juvénile féminin 4e Juvénile masculin 2e