La Fondation de l'athlète d'excellence remet 418 000 $ en bourses

La première Soirée officielle des bourses collégiales et universitaires présentée par RDS en collaboration avec TKNL, organisée par la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) en partenariat avec le RSEQ, a permis d’octroyer 418 000 $ en bourses individuelles aux meilleurs étudiants-athlètes collégiaux et universitaires du Québec.

La FAEQ, qui a annoncé en juin dernier une importante restructuration de son programme de recrutement collégial et universitaire, en a profité pour appuyer financièrement plus d’une centaine de jeunes collégiens et universitaires qui se sont démarqués au niveau académique, sportif ou en terme d’implication sociale durant la saison 2017-2018.

La FAEQ compte donc dans ses rangs 27 boursiers de Recrutement collégial qui ont reçu une bourse de 3 000 $ sur 3 ans; 28 boursiers de Recrutement universitaire qui ont mérité une bourse de 10 000 $ sur 5 ans; 5 étudiants-athlètes non-Québécois qui veulent poursuivre leurs études dans une université au Québec se sont vu offrir une bourse de 3 000 $ chacun et finalement, 21 bourses de mérite de 2 000 $ ont été présentées aux étudiants-athlètes qui sont finalistes dans les 7 catégories au programme en lien avec leurs résultats lors de la saison 2017-2018.

« Les programmes de recrutement collégial et universitaire ont été repensé afin de créer une offre concurrentielle à celle qui existe à l’extérieur de la province et ainsi éviter l’exode de nos meilleurs étudiants-athlètes » a déclaré Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ. « Nous croyons qu’avec cette nouvelle structure, nous serons en mesure d’avoir un plus grand impact sur le processus décisionnel des étudiants-athlètes et nous serons dans une meilleure position pour suivre leur progrès académique et sportif pendant huit ans. »

Tenue à la salle John-Molson, fier partenaire de la FAEQ depuis plus de 30 ans, la FAEQ en a profité pour annoncer aussi les gagnants des sept catégories en lice.