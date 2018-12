L’école Martel de Saint-Joseph-de-Sorel reçoit un beau cadeau pour les Fêtes

À la veille de la période des Fêtes, l'école Martel de Saint-Joseph- de-Sorel a reçu un chèque-cadeau de 1000$ de chez Catsports pour sa participation à La Rentrée sportive.

« Avec la collaboration de notre comité organisateur et d'une vingtaine de jeunes animateurs, nous avons organisé une journée d'activités physiques qui avait pour but de faire découvrir quelques disciplines sportives du RSEQ. Les enfants, accompagnés de leurs enseignants et du personnel de l'école, ont participé à des activités de soccer, de basketball, d'athlétisme et des jeux de récréations. L’activité physique, le sport et les jeux ludiques étaient organisés pour le bonheur des petits comme des plus grands », a raconté l’enseignant responsable du projet, Pierre-Luc Turcotte.

« Cette journée s’est avérée agréable pour tous les acteurs de l'école. En plus de faire découvrir le sport étudiant aux enfants, cette journée permet à tous de se voir dans un autre contexte que celui d’une salle de classe. Les adultes et les enfants font connaissance et développent des liens qui seront fort utiles pour les prochains mois. Quelle belle façon de conclure notre première semaine de classe » a-t-il poursuivi.

La Rentrée sportive

Dans le cadre du programme ISO-ACTIF, «La rentrée sportive» veut donner le ton à une année scolaire remplie d’activités physiques et sportives. Ainsi, les éducateurs physiques sont invités à présenter les différents sports du RSEQ à leurs élèves et à les initier au plaisir de bouger toute l’année.

En inscrivant son école, l’éducateur physique, le responsable à la vie étudiante ou le responsable des sports s’engage à participer activement aux initiatives sportives et en saines habitudes de vie proposées par le RSEQ.