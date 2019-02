Dévoilement de la délégation québécoise à Red Deer au Jeux du Canada d'hiver

Une délégation de 334 personnes, dont 244 athlètes prendront la direction de Red Deer, Alberta, la semaine prochaine en vue des Jeux du Canada d'hiver qui auront lieu du 15 février au 3 mars. Rappelons qu'en 2015, lors de la dernière édition hivernale présentée à Prince George (Colombie-Britannique), l’équipe du Québec avait conclu les Jeux au premier rang du classement des médailles grâce à une récolte record de141 podiums dont 62 d’or, 39 d’argent et 40 de bronze. Médaillé d'or aux anneaux et au cheval d'arçon à Prince George, le Lavallois Félix Dolci sera de retour quatre ans plus tard pour défendre ses titres. En basketball en fauteuil roulant, les champions en titre Benjamin Palmer et Élodie Tessier font à nouveau partie de la délégation cette année. Les deux athlètes et leurs coéquipiers seront notamment dirigés par l'entraîneur Nicolas Palmer, également joueur aux Jeux du Canada à Prince George. Délégation de l'équipe du Québec Badminton Andrew Choi Pointe-Claire Montréal Béatrice Guay Lévis Chaudière-Appalaches Xavier Laperrière Montréal Montréal Camille Leblanc Laval Laval Alexandra Mocanu Kirkland Montréal Mathieu Morneau Québec Québec Anthony Nguyen Dollard-des-Ormeaux Montréal Nicolas Nguyen Montréal Montréal Alyson Ruan Pierrefonds Montréal Eliana-Roubing Zhang L'Île Bizard Montréal Basketball en fauteuil roulant Woody Belfort Longueuil Montérégie Sandrine Bérubé Beauharnois Montérégie Rose Béliveau Saint-Basile-le-Grand Montérégie Alex Bougie Lavaltrie Lanaudière Jean-Charles Giguère Sainte-Élizabeth-de-Warwick Centre-du-Québec Gabriel Giguère Drummondville Centre-du-Québec Aurélie Jacob-Verreault Lévis Chaudière-Appalaches Collin Lalonde Saint-Clet Montérégie Tristan Lessard Saint-Lazare Montérégie Benjamin Palmer Laval Laval Sylvie Roy Saint-François-Xavier-de- Brompton Estrie Élodie Tessier Saint-Germain-de-Grantham Centre-du-Québec Biathlon Pauline Grandbois Sherbrooke Estrie Frédérique Pérusse Lévis Chaudière-Appalaches Piaper Veinotte Chelsea Outaouais Adrianna Émond Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean Leo Grandbois Sherbrooke Estrie Frédéric Hamel Sherbrooke Estrie Oliver Holder Chelsea Estrie Zachary Demers Victoriaville Centre-du-Québec Boxe Avery-Martin Duval Saint-Clet Montérégie Jad Khabbaz Montréal Montréal Sammy Morisset Montréal Montréal Christopher Guerrero Montréal Montréal Esteban Nadeau Drummondville Centre-du-Québec Gabriel Tremblay Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean Curling Hannah Gargul Beaconsfield Montréal Kyra Johnson Pointe-Claire Montréal Amber Gargul Beaconsfield Montréal Amy Upton Vaudreuil-Dorion Montréal Cédric Maurice Laval Laval Charles Patton Laval Laval Mathis Pedneault Boisbriand Laurentides Alexis Lebel Blainville Laurentides Gymnastique artistique Félix Blaquière Repentigny Lanaudière Maxime Prieur Montréal Montréal Anthony Balan Dollard-des-Ormeaux Montréal Igor Velicico Montréal Montréal Nathan Yvars Boucherville Montérégie Félix Dolci Laval Laval Meghan Phillips Châteauguay Montérégie Myrelle Morin Montréal Montréal Chloé Lorange Laval Montréal Chelsea Murray Beaconsfield Montréal Charlotte Chagnon Saint-Constant Montérégie Amanda Pedicelli Mercier Montérégie Gymnastique trampoline Rémi Aubin Rosemère Laurentides Sara-Jade Berthiaume Trois-Rivières Mauricie Benjamin Lagacé Saint-Mathieu-de-Beloeil Montérégie Laurence Roux Blainville Laurentides Hockey - garçons William Blackburn Jonquière Saguenay-Lac-Saint-Jean William Rousseau Trois-Rivières Mauricie Olivier Boutin Lévis Chaudière-Appalaches Mikael Diotte Sainte-Julie Montérégie Jacob Gévin Saint-Léonard-d'Aston Centre-du-Québec Tristan Luneau Trois-Rivières Mauricie Guillaume Richard Cap-Santé Capitale-Nationale Charle Truchon Matane Gaspésie Îles-de-la-Madeleine Anthony Bédard Trois-Rivières Mauricie Zachary Bolduc Bécancour Centre-du-Québec Nathan Gaucher Richelieu Montérégie Zachary L’Heureux Mercier Montérégie James Malatesta Kirkland Montréal Olivier Nadeau Lac-Etchemin Chaudière-Appalaches Maxime Pellerin Victoriaville Centre-du-Québec Justin Robidas Sherbrooke Estrie Joshua Roy Saint-Georges Chaudière-Appalaches Tristan Roy Saint-Cyrille-de-Wendover Centre-du-Québec Dovar Tinling Pointe-Claire Montréal Alex Van Houtte-Cachero Pointe-Claire Montréal Hockey - filles Eve Gascon Terrebonne Lanaudière Mahika Sarrazin Val-des-Monts Outaouais Alexandra Anne Boyer Saint-Constant Montérégie Andriana Calderone Kirkland Montréal Meghane Duchesne Chalifoux Montréal Montréal Bianca Fodor Lachine Montréal Alexie Guay Magog Estrie Angelique Proulx Nicolet Centre-du-Québec Béatrice Bilodeau Sainte-Marie Chaudière-Appalaches Chloé Gendreau Sherbrooke Estrie Maya Labad Mascouche Lanaudière Emilie Lavoie Beloeil Montérégie Ann-Frédérik Naud Saint-Félix-de-Valois Lanaudière Marianne Picard Repentigny Lanaudière Gabrielle Plourde Saint-Cyrille-de-Wendover Centre-du-Québec Amélie Poiré-Lehoux Plessisville Centre-du-Québec Mégane Quirion Saint-Eustache Laurentides Zoé Thibault Saint-Denis-de-Brompton Estrie Émilie Lussier Sainte-Martine Montérégie Brianna Ware Pointe-Claire Montréal Judo Sophie Lapointe Port-Cartier Côte-Nord Mathilde Simard-Lejeune Alma Saguenay-Lac-Saint-Jean Sarah Maloum Laval Laval Anne-Clara Guérin Jonquière Saguenay-Lac-Saint-Jean Samia Boussarhane Brossard Montérégie Ilhem Ouali Montréal Montréal Coralie Godbout Saint-Charles-de-Bellechasse Chaudière-Appalaches Félix-olivier Bertrand Gatineau Outaouais Simon Paquet Dolbeau-Mistassini Saguenay-Lac-Saint-Jean Arno Blacquière Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean Justin Lemire Rawdon Lanaudière Victor Gougeon-Gazé Montréal Montréal Alexandre Arencibia Québec Capitale-Nationale Martin Penchev Laval Laval Natation artistique Rosalie Boissonneault Mont-Saint-Hilaire Montérégie Mikaëlle Gauthier Gatineau Outaouais Shirine Gauvin Québec Capitale-Nationale Sarah Hébert Montréal Montréal Claudia Janvier Pointe-Claire Montréal Taissia Kutnuk Montréal Montréal Cendrine Lemire Rawdon Lanaudière Raphaëlle Plante Québec Capitale-Nationale Kiara Quieti Saint-Léonard Montréal Audrey Veilleux Saint-Jérôme Montréal Patinage artistique Mélaurie Boivin Desbiens Saguenay-Lac-Saint-Jean Maksim Chelmaev Laval Laval Sara-Maude Dupuis Montréal Montréal Jamie Fournier Brossard Montérégie Gabriel Farand-Paul Saint-Antoine-sur-Richelieu Montérégie Sandrine Gauthier Saint-Constant Montérégie Quentin Thieren Carignan Montérégie Charlotte Giraldeau Vaudreuil-Dorion Montréal Eliott Goulet Saint-Eustache Laurentides Anthony Paradis Boisbriand Laurentides Victoria Verrelli Montréal Montréal Emile Couture Boucherville Montérégie Laurence Blondeau Drummondville Centre-du-Québec Emmanuel Boulutfallah Pierrefonds-Roxboro Montréal Patinage de vitesse sur courte piste Léa Tessier Blainville Laurentides Juliette Brindamour Montréal Montréal Roxanne Beaudry Terrebonne Lanaudière Léa Chamberland-Dostie Montréal Montréal Kélian Quevillon Laval Laval Nicolas Perreault Montréal / Sherbrooke Montréal / Estrie William Dandjinou Montréal / Sherbrooke Montréal / Estrie Félix Pigeon Saint-Pie Montérégie Félix Roussel Sherbrooke Estrie Manuel Falardeau Montréal Montréal Patinage de vitesse sur longue piste Rose Laliberté-Roy Lévis Chaudière-Appalaches Rose-Anne Grenier Lévis / Sainte-Marie Chaudière-Appalaches Véronique Déry Lévis Chaudière-Appalaches Emmanuelle Côté Québec / Chicoutimi Capitale-Nationale / Saguenay-Lac-Saint-Jean Antoine Gagnon Lamarche Saint-Augustin-de-Desmaures Capitale-Nationale Cédrick Brunet Gatineau Outaouais Wiliam Bilodeau Saint-Anselme Chaudière-Appalaches Wiliam Sohier Québec Capitale-Nationale Ringuette Amélie Carrier Boucherville Montérégie Émilie Cunial Beaconsfield Montréal Mégane Fortin Blainville Laurentides Isabella Larocque Vaudreuil-sur-le-Lac Montérégie Chloé Marcoux Terrebonne Lanaudière Jasmina Morroni Blainville Laurentides Sara Plouffe Gatineau Outaouais Alex Raymond Couturier Blainville Laurentides Ariane Sagala Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Montérégie Julie Vandal Gatineau Outaouais Mélissa Demers Gatineau Outaouais Camille Dumont Beaconsfield Montréal Frédérique Labrie Sainte-Julie Montérégie Jolianne Lacroix Sainte-Julie Montérégie Jaime McGrath Beaconsfield Montréal Laurence Saint-Denis Sainte-Marthe-sur-le-Lac Laurentides Marie-Ève Dubé Blainville Laurentides Evelyne Martel Longueuil Montérégie Ski acrobatique Mikela Bergevin Gatineau Outaouais Florence Delsame Prévost Laurentides Sandrine Vaillancourt Drummondville Centre-du-Québec Flavie Aumond Lac-Beauport Capitale-Nationale Nicolas Martineau Mirabel Laurentides Olivier Lessard Sainte-Adèle Laurentides Jean-Christophe Nadeau L'Île-Bizard Montréal Marc-Antoine Bety Québec Capitale-Nationale Mathieu Dufresne Saint-Sauveur Laurentides Édouard Therriault Lorraine Laurentides Olivia Asselin Lévis Chaudière-Appalaches Marilou Bouthiette Prévost Laurentides Ski alpin Anne-Catherine Théberge Lac-Beauport Capitale-Nationale Laura Beauvais Val-Morin Laurentides Alyssa Bergeron-Saucier Montréal Montréal Marie-Pier Brunet Bromont Estrie Alexandre Brossard Mont-Tremblant Laurentides Arianne Forget Prévost Laurentides Megan Heckey Québec Capitale-Nationale Cloe Laurier Saint-Lambert Montérégie Alexis Barabé Saint-Jérôme Laurentides Hugo Caron Stoneham Capitale-Nationale Hugo Culver Westmount Montréal Louis Gagnon-Rousseau Montréal Montréal Mathis Lafond Bois-des-Fillion Laurentides Simon Trudeau Saint-Sauveur / Lachine Laurentides / Montréal Ski de fond Antoine Cyr Gatineau Outaouais Pierrick Sarthou Longueuil Montérégie Félix-Olivier Moreau Saint-Ferréol-les-Neiges Capitale-Nationale John Lindfors Gatineau Outaouais Olivier Léveillé Sherbrooke Estrie Laura Leclair Chelsea Outaouais Anne-Marie Petitclerc Beaupré Capitale-Nationale Alexandra Racine Orford Estrie Tove Halvorsen Chelsea Outaouais Magalie Daoust Gatineau Outaouais Ski paranordique Lyne-Marie Bilodeau Sherbrooke Estrie Charles Lecours Trois-Rivières Mauricie Cindy Morin Lévis Chaudière-Appalaches Squash Iman Shaheen Gatineau Outaouais Jasmine Boucley Baie-d'Urfé Montréal Désirée Defour Montréal Montréal Joëlle Vega Saint-Lazare Montérégie Karim Michael Laval Laval Marat Sargsyan Montréal Montréal Cyrus Sarmad Montréal Montréal Romain Salmon Gatineau Outaouais Surf des neiges Arnaud Gaudet Montcalm Lanaudière Félix Carpentier Montréal Montréal Mariska Pelletier Saint-Constant Montérégie Erika Gaujacq Saint-Constant Montérégie Anthony Gervais-Marcoux Scott Chaudière-Appalaches Tristan Bell Gatineau Outaouais Anne Gagné Lac-Etchemin Chaudière-Appalaches Rosemarie Bégin-Tanguay Saint-Odilon-de-Cranbourne Chaudière-Appalaches Jacob Legault Saint-Bruno-de-Montarville Montérégie Julien Canniccioni Neuville Capitale-Nationale Luna Napess Québec Capitale-Nationale Rose Desjardins Saint-Sauveur Laurentides Tennis de table Emilia Cabrera Laval Laval Sophie Gauthier Repentigny Lanaudière Katherine Morin Drummondville Centre-du-Québec Tommy Xu Brossard Montérégie Matteo Martin Montréal Montréal Edward Ly Lachine Montréal Tir à l'arc Matthew Turcotte Saint-Rémi Montérégie Jacob Gagnon Québec Capitale-Nationale Alexandra Paquette Quyon Outaouais Marie-Ève Gélinas Trois-Rivières Mauricie La cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada aura lieu le 15 février à Red Deer. Les compétitions suivront dès le 16 février.