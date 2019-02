Le RSEQ célébrera ses 50 ans à l'automne 2019

Le RSEQ Montérégie aura 50 ans à l’automne prochain. Afin de célébrer en grand, l’équipe est déjà à préparer les festivités entourant ce moment historique ! «La Soirée du 50e» permettra aux acteurs du RSEQ Montérégie d’hier à aujourd’hui de se revoir.

L’événement festif aura lieu le 7 novembre 2019, à l’Hôtel Alt Dix30. Un cocktail dinatoire sera offert à compter de 17h00.Les célébrations seront aussi marquées par la présentation du championnat provincial de cross-country au mois d’octobre 2019.

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie.

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 18 disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1000 équipes et 25 championnats pour les 21 000 étudiants- athlètes de notre réseau.

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site web du RSEQ Montérégie :

https://monteregie.rseq.ca/.