L'équipe locale se hisse sur la deuxième marche du podium

Présentée par Construction Sorel en collaboration avec la Caisse Desjardins PierreDe Saurel, la Course de canot à glace Sorel-Tracy a eu lieu pour une 5e année consécutive samedi dernier. En plus d’attirer 34 équipes de canotiers, l’organisation estime que l’événement a réuni environ 2 000 spectateurs.

Ces derniers ont pu observer la Course à partir du quai du Traversier, du Cabaret Les Années Folles, du Parc Regard-sur-le-Fleuve et du Biophare. Les voisins de Saint-Ignace-de-Loyola se font aussi un plaisir d’observer la Course à partir de chez eux année après année.

Ce sport haut en couleurs typiquement québécois impressionne chaque fois. C’était unanime auprès des gens du public : certains étaient introduits au sport pour la première fois cette année, d’autres étaient des habitués de la Course depuis les 4 dernières éditions, mais tous étaient vraiment ébahis par les canotiers, véritables athlètes de la glace, et ils poussaient leurs meilleurs cris pour les encourager!

L’équipe locale termine 2e dans la catégorie Sport

Le canot no 888 Aciers Régifab - Navark, qui fait partie des équipes compétitrices depuis trois saisons maintenant, était de la compétition cette année encore. Avec un temps de 00 : 41 : 00, l’équipe locale, composée de Yannick Alie, Julie Beaudoin, Marc Germain, Marie-Noëlle Girard, Antoine Lagimonière et François Robichaud, a franchi le fil d’arrivée en 2e position dans la catégorie Sport sous les exclamations et les applaudissements de ses partisans! L’équipe est désormais classée au 4e rang sur 20 équipes au classement général après 4 courses.

Résultats

Outre l’équipe locale, voici toutes les autres équipes qui ont accédé aux podiums :

Catégorie Élite Homme :

1 ère place : No 181 - Le Château Frontenac/Le Soleil - 00 : 50 : 49

2 e place : No 969 - PMT ROY Assurances et Services Financiers - 00 : 51 : 54

3 e place: No 114 - Stein Monast/ALT Hôtel/Texel - 00 : 53 : 11

Catégorie Élite Femme

1 ère place : No 174 - Groupe Voyages Québec/Sitraco – 00 : 42 : 43

2 e place: No 321 - Bota Bota – 00 : 43 : 01

3 e place: No 300 - Chez Victor/Langlois avocats – 00 : 43 : 52

Catégorie Compétition

1 ère place : No 9 - Telops/H2O Bateau Dragon – 00 : 55 : 13

2 e place: No 104 - Métalogique/ABB – 00 : 55 : 55

3e place: No 625 - TVA Sports – 00 : 56 : 02

Catégorie Sport

1 ère place : No 911 - Police Ville de Québec – 00 : 40 : 11

2 e place: No 888 - Aciers Régifab/Navark – 00 : 41 : 00

3 e place: No 105 - Coureurs des glaces – 00 : 42 : 19

Ces 12 équipes se sont partagé 4 000 $ en bourses, offertes par la Ville de Sorel-Tracy. Steve Latour, directeur de succursale chez Location Kiroule, Bertrand Péloquin, dirigeant à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et Serge Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy, ont respectivement remis les médailles aux équipes victorieuses des quatre catégories.

Sorel-Tracy, un arrêt très apprécié du Circuit québécois de canot à glace

À chaque année depuis l’existence de la Course de Sorel-Tracy, les commentaires des canotiers à propos du site et de l’organisation ne tarissent pas d’éloges. « Notre Course se démarque par son accueil et son terrain de jeu diversifié. Elle est très appréciée par nos confrères et ça nous fait énormément plaisir de les recevoir chez nous! Le site du quai du Traversier ainsi que les environs sont parfaits pour recevoir les spectateurs. Les infrastructures, quant à elles, sont très bien adaptées pour les concurrents. Nous sommes vraiment contents d’être chez nous et nous en sommes très fiers! » a déclaré Marie-Noëlle Girard, directrice de la Course et membre de l’équipe locale.

Une fierté pour les organisateurs

La Course de canot à glace Sorel-Tracy est un événement organisé par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), un organisme à but non lucratif, et par la Ville de Sorel-Tracy. Le RIRÉRST se dit très satisfait du succès de la 5e édition. « Pouvoir recevoir, à Sorel-Tracy, l’une des courses du Circuit québécois de canot à glace est un privilège, car, d’une part, ça nous permet de faire découvrir la région aux visiteurs et, d’autre part, ça nous permet de la faire rayonner dans les six villes qui accueillent les autres courses du circuit. Ça vient diversifier l’offre touristique de la région » a déclaré Benoît Théroux, président du RIRÉRST.