Nouveau logo, nouvelle identité visuelle: un mouvement national

Jeux du Canada 2019



Les épreuves de la délégation québécoise qui regroupait 10 athlètes de la province; Rosalie Boissonneault, Mikaëlle Gauthier, Shirine Gauvin, Sarah Hébert, Claudia Janvier, Taissia Kutnyk, Cendrine Lemire, Raphaëlle Plante, Kiara Quieti, et Audrey Veilleux, se sont terminées jeudi passé à Red Deer, Alberta. Ce fût des podiums argentés pour les nageuses de l’équipe du Québec. Mikaëlle Gauthier et Audrey Veilleux se sont classées tout juste derrière les albertaines qui ont obtenu l’or. Mikaëlle Gauthier s’est emparée de la médaille d’argent en solo avec un record personnel et la délégation du Québec a remporté la deuxième place des routines libres en équipe avec un résultat de 156,7019, derrière l’Alberta qui l’a emporté avec 159,0363 points.

La fédération communiquera à ses membres et ses équipes du Québec les détails de l'activation de la marque pour la prochaine saison.