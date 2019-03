Soyez du premier Gala de l'excellence sportive en Montérégie

Sept athlètes, entraîneurs et équipes de la Montérégie qui se sont distingués en 2018 seront récompensés le 21 mars prochain. En direct de l'hôtel Sandman de Longueuil, c'est à cette date que se tiendra le premier Gala de l'excellence sportive en Montérégie de 17h à 19h.

Vous aimeriez participer au gala et rencontrez les athlètes et acteurs du milieu sportif de la région? Des rafraîchissements seront servis. Les billets sont en vente sur notre site Internet à 30$ (35$ sur place).



Le programme de la soirée est le suivant :

• 17h – Ouverture du cocktail

• 17h45 – Début de la remise des prix

• 18h10 – Poursuite du cocktail

• 18h30 – Poursuite de la remise des prix

• 19h – Fin du cocktail



Suite au gala, vous aurez la possibilité de rester sur place pour assister à une conférence gratuite "Comment protéger la sécurité et l'intégrité de nos jeunes sportifs au quotidien" par Sylvain Croteau de Sport'Aide, proposée dans le cadre de la Journée montérégienne du sport organisée par Loisir et Sport Montérégie.