La Montérégie fait bonne figure sur la scène sportive provinciale

Les étudiants-athlètes de la Montérégie se sont démarqués de belle façon lors des plus récents championnats provinciaux scolaires, présentés le samedi 13 avril dernier, à travers la province.

Notons, entre autres, les performances des champions provinciaux par l’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert en basketball benjamin masculin, le Noir & Or de l’école secondaire De Mortagne en volleyball benjamin et juvénile masculin, et finalement, le Collège Français en volleyball cadet masculin.

En cheerleading, les Sphinx de l’école secondaire Jacques-Rousseau (ouvert niveau 2 – grande équipe) et le Phénix de l’école secondaire de l’Agora (ouvert mixte niveau 2) ont eux aussi mis la main sur la précieuse médaille d’or.

En résumé, voici les performances de nos représentants.

Basketball

Disciplines Résultats Basketball benjamin féminin É.S. Gérard-Filion 3e – médaille de bronze Coll. Durocher St-Lambert 10e position Basketball benjamin masculin Coll. Durocher St-Lambert 1er – médaille d’or Basketball cadet féminin É.S. Fernand-Lefebvre 4e position É.S. Jacques-Rousseau 5e position Basketball cadet masculin É.S. Gérard-Filion 2e – médaille d’argent É.S. De Mortagne 6e position Basketball juvénile féminin É.S. Joséphine-Dandurand 2e – médaille d’argent Basketball juvénile masculin É.S. Gérard-Filion 2e – médaille d’argent Centennial R.H.S. 10e position

Volleyball

Disciplines Résultats Volleyball benjamin féminin É.S. De Mortagne 3e – médaille de bronze Coll. Durocher St-Lambert 7e position Volleyball benjamin masculin É.S. De Mortagne 1er – médaille d’or Coll. Français 2e – médaille d’argent Volleyball cadet féminin Coll. Durocher St-Lambert 7e position Volleyball cadet masculin Coll. Français 1er – médaille d’or Coll. Jean de la Mennais 5e position Volleyball juvénile féminin Coll. Français 5e position Volleyball juvénile masculin É.S. De Mortagne 1er – médaille d’or Coll. Français 6e position

