La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier tiendra sa 12e édition en juin prochain

La population est invitée à réserver la date du 21 juin 2019, puisque la 12e édition de la Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier se tiendra au Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes.

Les gens sont donc invités à se joindre aux coprésidents d’honneur, François Beauchemin, nouveau retraité des Ducks d’Anaheim, Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, et Anthony Beauvillier, des Islanders de New York, pour une journée de golf inoubliable et un souper exquis au Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes. Le producteur et animateur à RDS, Yanick Lévesque, qui s’implique depuis de nombreuses années envers la Fondation du Collège, sera aussi présent avec ses collègues.

Les sommes amassées avec le tournoi de golf profitent à la relève locale. Depuis 21 ans, la fondation a accordé plus d’un demi-million en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

La fondation contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la mise en place de projets formateurs pour les jeunes : stages à l’étranger, Les Rebelles hockey, la finale nationale de Cégeps en spectacle, le Hub Informatique, le laboratoire de simulations avec deux mannequins haute-fidélité pour le Département de soins infirmiers, etc.

La réussite du tournoi est rendu possible grâce au soutien financier de plusieurs collaborateurs locaux dont Desjardins, Richardson International (Québec) Ltée, la Pharmacie Martel et l’Agence Caza.



Participez en tant que joueur ou convive, en devenant commanditaire ou en offrant cadeau pouvant être utilisé pour nos tirages de fin de soirée.

Vous avez la possibilité d’acheter des billets pour le tournoi, ou pour le souper seulement, en remplissant le formulaire d'inscription électronique au www.cegepst.qc.ca/fondation/activites-fondation. Vous pouvez aussi rejoindre la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, au 450 742-6651, poste 2105, ou par courriel à l’adresse [email protected]. Faites vite, les places sont limitées.