Le club de golf Continental change de propriétaire

Le club de golf Continental, situé à Sainte-Victoire de Sorel a tout récemment changé de main. Le nouveau propriétaire est Jean Cournoyer, un homme d’affaires reconnu de la région. Ce dernier agira aussi à titre de président du club de golf Continental.

Monsieur Cournoyer est fier d’acquérir un club de golf qui cumule ses lettres de noblesse depuis plusieurs années. La philosophie et la mission de celui-ci est d’amener le club de golf Continental à un niveau de qualité supérieur par le biais d’investissements majeurs notamment sur le parcours ainsi que sur les infrastructures du club.

Les membres de la famille Matte demeurent toujours en poste aux opérations du golf et tiennent à saluer et remercier profondément tous ses clients et employés qui ont supporté le club de golf Continental depuis sa création en 1973 avec son parcours Richelieu. Des remerciements honorifiques reviennent également à monsieur Gérard Matte, fondateur du parcours St-Laurent en 1992.