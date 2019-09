La santé par l’activité physique : Saint-Joseph-de-Sorel y croit

Le 20 octobre prochain, le public est invité à venir marcher pour les saines habitudes de vie à La Grande marche de Saint-Joseph-de-Sorel, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.

Le parcours, une boucle de 5 km, entraînera les marcheurs dans les rues et espaces publics de la municipalité. Les marcheurs pourront le parcourir à leur rythme. Le départ se fera au parc de la Pointe-aux-Pins à 10h00. Les marcheurs sont invités sur le site dès 9h30 pour une période de réchauffement avec Énergie Cardio. Des collations et rafraichissements seront offerts à la fin du parcours.

L’inscription est gratuite : rendez-vous sur onmarche.com.

Le Québec emboîte le pas

La Grande marche se tiendra simultanément dans 100 villes et municipalités partout dans la province. Cette participation fracasse le record de l’année dernière alors que 78 villes hôtes avaient répondu à l’appel. Au total, plus de 54 000 marcheurs avaient alors pris part à l’événement à la grandeur du Québec. C’est de bon augure pour la 5e édition de La Grande marche.

Une initiative conjointe de la FMOQ et du Grand défi Pierre Lavoie

Les médecins de famille sont aux premières loges pour constater les bienfaits d’une vie active chez leurs patients et la Grande marche est une opportunité pour inciter les patients sédentaires à faire de l’activité physique.

Dans le cadre de leur partenariat avec Le Grand défi, les membres de la FMOQ remettent à leurs patients une ordonnance pour les inciter à faire le premier pas en participant à La Grande marche.

« Les médecins de famille sont très conscients de l’importance de promouvoir un mode vie de vie sain auprès de leurs patients. Les 18, 19 et 20 octobre prochains, ils seront nombreux à venir marcher à leurs côtés. C’est dans une volonté de promouvoir la santé par l’activité physique que la FMOQ s’est s’associer à La Grande marche en 2015 » a mentionné le Dr. Louis Godin, président de la FMOQ.

Pour Pierre Lavoie, le partenariat avec la FMOQ est l’une des clés du succès de La Grande marche, car dit-il « La Grande marche est une activité amusante à faire en famille qui, en plus, est porteuse d’un message important appuyé par la communauté médicale, à savoir que marcher est le meilleur moyen de rester en santé. Et le plus accessible aussi. Je suis ravi de voir un nombre sans cesse croissant d’individus emboîter le pas en intégrant la marche dans leur mode de vie quotidien. Ravi aussi de voir autant de municipalités inciter leurs citoyens à l’action en accueillant La Grande marche sur leur territoire. Pour moi, c’est un grand pas vers un Québec en santé. »