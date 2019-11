Sorel-Tracy, prochaine ville hôte de la Boucle Vidéotron 2020

La 8e édition de La Boucle Vidéotron se tiendra le samedi 20 juin prochain. Sorel-Tracy a décroché l'accueil des cyclistes en 2020. La municipalité jouit d’un des plus beaux emplacements au Québec avec, en toile de fond, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu.

L’annonce de la ville hôte a été faite hier lors d’une conférence de presse tenue à la Statera —L’archipel fabuleux, quai Catherine-Legardeurà Sorel-Tracy, réunissant Pierre Lavoie, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Évelyne Morrisseau, directrice principale Alliances stratégiques, chez Vidéotron, Philippe Laprise et Louis-François Marcotte, ambassadeurs de La Boucle.

« Je suis heureux que La Boucle s’arrête cette année à Sorel-Tracy, ville dynamique et énergique de la Montérégie. La Boucle, ce n’est pas qu’une sortie à vélo, a souligné Pierre Lavoie. C’est un événement qui vise à sensibiliser les gens à l’importance d’adopter un mode de vie sain. Afin d’accueillir le plus de gens possible, nous nous efforçons d’être inclusifs à 100%, en permettant aux personnes de tout âge de s’inscrire, en éliminant l’aspect compétitif et en acceptant les vélos à assistance électrique, notamment.»

Un circuit de 135 km pour 6000 cyclistes attendus en 2020

Les inscriptions sont désormais ouvertes en ligne. Il est possible de s’inscrire, en solo ou en groupe, et même offrir une inscription en cadeau à des parents et amis pour les fêtes. Avec son circuit de 135 km, sans circulation routière ni chronomètre, La Boucle Vidéotron constitue l'événement cycliste le plus important, non compétitif au Québec, et est axée sur la prévention en matière de saines habitudes de vie. L’événement accueille des cyclistes de tout niveau, aussi bien sportifs aguerris que débutants souhaitant se lancer un défi et adopter un mode de vie plus actif. Quelque 6000 cyclistes sont attendus.

« Le rayonnement apporté par la tenue de cet événement populaire permettra au Québec de découvrir le nouveau visage de Sorel-Tracy; milieu de vie célébrant les valeurs portées par de saines habitudes de vie, en lien direct avec notre volonté d’offrir bientôt à toutes les générations l’accès à un nouveau complexe sportif et récréatif », a déclaré Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy.

10 000$ à la municipalité la plus accueillante

En quittant la ville, le peloton longera le fleuve Saint-Laurent sur une bonne partie du trajet, puis reviendra par l’intérieur des terres, où il suivra un autre cours d’eau historique, la rivière Richelieu, et traversera des paysages champêtres et agricoles. Plusieurs municipalités au fil du parcours rivaliseront d’adresse pour encourager les participants. Comme chaque année, les cyclistes seront invités à voter pour la ville qu’ils jugeront la plus accueillante. La municipalité gagnante recevra une bourse de 10000$ à investir dans un projet favorisant les saines habitudes de vie.

Les Boucleurs seront accompagnés des quelque mille cyclistes de l’événement du 1000 km pour qui La Boucle Vidéotron représente la 9e étape d’un long périple. Enfin, les parents, les amis des cyclistes et, surtout, les Sorelois pourront prendre part à la traditionnelle fête d’arrivée au quai Catherine-Legardeur, où de l’animation, des activités familiales, des collations et plusieurs autres surprises sont prévues pour divertir et remercier les participants.

1000 bénévoles recherchés

Un événement de l’envergure de La Boucle Vidéotron ne peut avoir lieu sans la participation de nombreux bénévoles pour assurer la sécurité des cyclistes sur le parcours et le bon déroulement des activités sur le site des festivités. À cette fin, plus de 1000 bénévoles sont recherchés. Les personnes intéressées pour vivre cette expérience peuvent s’inscrire dès maintenant.