Les Éperviers de Sorel-Tracy s'inclient 3-2 face aux Marquis

Après avoir signé une victoire importante en tir de barrage vendredi soir, les Éperviers disputaient leur second match du week-end au Palais des Sports de Jonquière. La troupe de Christian Deschênes s’est inclinée par la marque de 3-2.

Christian Ouellet inscrit les locaux au pointage en marquant dès la sixième minute. En mi-période, les Éperviers bénéficient d’un avantage numérique. Alors que la pénalité aux Marquis vient tout juste de se terminer, Samuel Laberge vient créer l’égalité en marquant d’un tir sur réception. Toutefois moins de deux minutes plus tard, Jean Sébastien Bérubé redonne les devants aux siens. Après 20 minutes de jeu les Marquis mènent 2-1.

Les Sorelois sortent fort en début de second vingt. Lors d’une présence en territoire ennemi, Marc-André Huot tente partout les moyen de pousser le disque dans la cage. La rondelle ne veut pas entrer mais elle revient sur la lame du bâton de Thomas Beauregard qui n’en demandait pas moins pour créer l’égalité; celle-ci qui persiste seulement deux minutes, car Francis Verreault-Paul vient redonner les devants aux Marquis. Un but qui fera mal aux Éperviers. Les Sorelois jouent plus décousu pour le reste de la période. Après 40 minutes de jeu, les Marquis dominent toujours 3-2.

Lors du dernier vingt, les Éperviers n’ont pas dit leur dernier mot. La troupe de Christian Deschênes tente par tous les moyens de percer Cédric Desjardins, en vain. Malgré un avantage numérique en fin de rencontre, les Sorelois ne réussiront pas à créer l’égalité et s’inclineront par la marque de 3-2.

Les 3 étoiles du match ont été décernées à Francis Verreault-Paul (1), Cédrick Desjardins (2) Danick Paquette (3).

Les Éperviers disputeront leur prochain match vendredi 10 janvier prochain à compter de 20 h alors qu’ils rendront visite au Cool Fm de St-Georges de Beauce.