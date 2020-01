Alus Montérégie, un programme qui fonctionne dans la MRC

Le 11 décembre dernier, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada ont souligné les efforts de 32 agriculteurs, dont 8 provenant de la MRC de Pierre-De Saurel, qui se sont engagés pour une période de 5 ans à améliorer l’environnement en participant au programme ALUS Montérégie.

ALUS Montérégie est ce programme novateur en agroenvironnement, auquel participe financièrement la MRC de Pierre-De Saurel (2 000$/an), qui permet de compenser financièrement les producteurs agricoles pour les superficies destinées à la mise en place de projets d’aménagements écologiques. Les projets réalisés grâce à Alus Montérégie permettent de bonifier la biodiversité en milieu agricole et d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air qui bénéficient à toute la collectivité.

Le double d'hectares aménagés en 2019

« Nous sommes la MRC où il y a le plus d’entreprises participantes au programme, souligne le préfet de la MRC, Gilles Salvas. Nous sommes fiers que notre participation financière permette de soutenir nos agriculteurs dans la mise en place de pratiques novatrices et respectueuses de l’environnement en milieu agricole », poursuit M. Salvas.

Sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel en effet, huit entreprises agricoles ont adhéré au programme en 2019 : Ferme Yamaska (Yamaska), Céréales Bellevue, Ferme Franjeamar et Ferme J.A. Paquin (Saint-Robert), Ferme Ste-Victoire, Ferme Raynical et Ferme des Trèfles (Sainte-Victoire-de-Sorel), Ferme de la Vallière (Sorel-Tracy). Alors que 4,1 hectares avaient été aménagés et conservés en 2018, c’est le double qui le fut en 2019. Les aménagements réalisés sur les fermes sont :

• Bandes riveraines élargies arbustives et herbacées;

• Haies brise-vent et arbustive;

• Bandes prairiales;

• Bassin de sédimentation à visée faunique;

• Reboisement de méandres;

• Pose de nichoirs.

La somme totale de 72 500 $, dont près de 30 000 $ pour les entreprises agricoles de la MRC de Pierre-De Saurel, leur a été remise en rétribution monétaire, pendant 5 ans, pour la création et le maintien de biens et services environnementaux à travers la mise en place d’aménagements sur leurs terres agricoles. Les impacts sont bien réels : réduction des odeurs, absorption des polluants dans l’air, réduction des pesticides, des nutriments et des sédiments.

Les agriculteurs de la MRC de Pierre-De Saurel intéressés à améliorer l’environnement grâce à des aménagements sur leurs terres peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne.