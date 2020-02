Le cardio en rendez-vous, ce dimanche 9 février

Caroline Vallée, de Cardio Plein Air, sera à la tête du premier rendez-vous cardio à Sorel-Tracy, ce dimanche 9 février au carré Royal (centre-ville) de 14 h à 15 h. Pas question de laisser son coeur de côté, même pour l'hiver. La séance d’entraînement alliera le cardio-fit. et le plein air zen.

Le cardio-fit comporte un enchaînement d’intervalles sous forme de circuits et de stations. La séance sera bonifiée avec le programme plein air zen qui est un entraînement novateur tout en lenteur composé d’exercices fonctionnels qui allient force et mobilité. Animation, feu en plein air et prix de participation, voilà tout ce qu'il en coûtera aux personnes intéressées.

Ouvert à tous

Il est possible (voire conseillé) d'apporter vos patins et profiter de la patinoire extérieure avant ou après l'activité.

Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel proposent une multitude d’activités hivernales sur le territoire de la MRC afin de profiter des parcs en hiver tout en faisant bouger les citoyens. Au terme de la tenue de toutes les activités, deux certificats-cadeaux offerts par le Centre sportif du Cégep de Sorel-Tracy seront tirés au hasard parmi tous les participants.