L'équipe locale hérite de la 3e place à la course de canots à glace

Présentée par Construction Sorel, la Course de canot à glace Sorel-Tracy a eu lieu pour une 6e année consécutive, la semaine dernière. En plus d’attirer 32 équipes de canotiers, l’organisation estime que l’événement a réuni environ 1 000 spectateurs, qui ont pu observer la Course à partir du quai du Traversier, du Parc Regard-sur-le-Fleuve, du Biophare et du Belvédère.

Ce sport haut en couleurs typiquement québécois impressionne chaque fois. C’était unanime auprès des gens du public : certains étaient introduits au sport pour la première fois cette année, d’autres étaient des habitués de la Course depuis les cinq dernières éditions, mais tous semblaient ébahis par les canotiers, véritables athlètes. L’équipe locale a terminé 3e dans la catégorie Sport.

Le canot n° 888 Aciers Régifab - Navark, qui fait partie des équipes compétitrices depuis quatre saisons maintenant, était de la compétition cette année encore. Avec un temps de 01 : 14 : 51, l’équipe locale étaient composée de Yannick Alie, Julie Beaudoin, Marc Germain, Antoine Lagimonière et François Robichaud. L’équipe est désormais classée au 5e rang, sur 25 équipes au classement général.

Outre l’équipe locale, voici toutes les autres équipes qui ont accédé aux podiums :

• Catégorie Élite Ouvert :

- 1re place : No 182 – Le Château Frontenac/Le Soleil – 02 : 07 : 08

- 2e place : No 560 – Volvo – 02 : 09 : 53

- 3e place: No 201 – KSA Avocat – Innovex – 02 : 14 : 11

• Catégorie Élite Femme

- 1re place : No 418 – Bota Bota – 01 : 20 : 25

- 2e place: No 505 – GLENN LOSIER (conseiller en placement)/JACK WOLFSKIN – 01 : 22 : 25

- 3e place: No 174 – Sitraco – Bistro B – 01 : 24 : 13

• Catégorie mixte

- 1re place : No 103 – Les Draveurs de Montréal – 01 : 50 : 37

- 2e place: No 321 – Les Krakens – 01 : 52 : 33

- 3e place: No 927 – Blaxton Pub & Grill – Magasin Latulippe (mixte) – 01 : 55 : 46

• Catégorie Sport

- 1ère place : No 444 -Amiral/Pharmacie Marie-Pier Labbé Inc. – 01 : 11 :11

- 2e place: No 9 – Les braveurs de Trois-Rivières – 01 : 14 : 31

- 3e place: No 888 – Aciers Régifab/Navark – 01 : 14 : 51

Ces 12 équipes se sont partagé 4 000 $ en bourses, offertes par la Ville de Sorel-Tracy. Benoît Théroux de Construction Sorel, Serge Laperrière de Richardson, Gaétan Dutremble de la Caisse Desjardins Pierre-de-Saurel et Serge Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy ont respectivement remis les médailles aux équipes victorieuses des quatre catégories.

Sorel-Tracy, un arrêt populaire du Circuit québécois de canot à glace

« Notre course se démarque par son accueil et son terrain de jeu diversifié. Elle est très appréciée par nos confrères et ça nous fait énormément plaisir de les recevoir chez nous! Le site du quai du Traversier ainsi que les environs sont parfaits pour recevoir les spectateurs. Les infrastructures, quant à elles, sont très bien adaptées pour les concurrents », a déclaré Marie-Noëlle Girard, coorganisatrice de la Course de canot à glace de Sorel-Tracy.

La Course de canot à glace Sorel-Tracy est un événement organisé par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), un organisme à but non lucratif, et par la Ville de Sorel-Tracy.