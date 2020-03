Québec annonce un programme de prêts aux entreprises de 2,5 millards $

En avisant qu'on ne « pourrait pas toutes les sauver », le premier ministre François Legault, a annoncé un programme de 2,5 millards $ de prêts aux entreprises éprouvées par le crise du coronavirus.

Flanqué de ses deux ténors économiques, le ministre des Finances, Éric Girard, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le premier ministre Legault a du même coup invité la population « d’acheter des produits qui sont faits au Québec» pour les prochaines semaines et les prochains mois afin de soutenir l'économie de la province.

Le programme québécois devra s’arrimer avec les programmes d’aide du gouvernement fédéral annoncé hier. Cette nouvelle aide financière sera accordée sous forme de garantie de prêt ou de prêt d’un montant minimum de 50 000 $ pour soutenir les fonds de roulement des entreprises dans tous les secteurs d’activités.

M. Legault a reconnu que les commerces en région, ainsi que les entreprises de tourisme, comme l'hôtellerie, étaient durement touchés par cette pandémie alors que de nombreuses entreprises québécoises ont dû fermer leurs portes et mettre à pied des employés.

Les entreprises qui éprouvent un problème d’approvisionnement en matière première, en produits, biens ou services, pourront aussi bénéficier du nouveau programme baptisé PACTE (Programme d’actions concertées temporaires pour les entreprises), qui sera géré par Investissement Québec.