La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier annulée pour 2020

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est contrainte de reporter à l’an prochain La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier en raison de la pandémie actuelle. L’événement devait avoir lieu le 19 juin, avec la participation de François Beauchemin, retraité des Ducks d’Anaheim, Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas et Anthony Beauvillier, des Islanders de New York.

La directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, précise que cet événement est très important pour l’organisme : « La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier est l’une des principales activités de financement de notre Fondation avec la campagne de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy. On y accueille généralement 300 personnes au souper. Chaque année, les bénéfices de nos événements profitent à notre relève locale et permettent à notre Fondation de réaliser de beaux projets qui favorisent la réussite éducative des jeunes au Collège ».

La Fondation poursuit son aide aux étudiants

Depuis 22 ans, la Fondation a accordé plus de 850 000 $ en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

La Fondation contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la mise en place de projets formateurs pour les étudiants : stages à l’étranger, Les Rebelles hockey, la Finale nationale de Cégeps en spectacle, le MashUp, le Hub Informatique, le laboratoire de simulations avec deux mannequins haute-fidélités pour le département de Soins infirmiers, etc.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy souhaite revoir ses fidèles participants l’an prochain et rappelle qu’elle a mis sur pied, en collaboration avec le Cégep de Sorel-Tracy et le Fonds Partage-Emploi Desjardins, un Fonds d’urgence temporaire pour aider les étudiants du Collège qui sont plongés dans une situation financière précaire en lien avec le coronavirus qui sévit présentement.

Les gens intéressés ont la possibilité de faire des dons en ligne à l’adresse : www.cegepst.qc.ca/fondsurgence. Les étudiants peuvent également faire une demande de financement en remplissant le formulaire disponible au même endroit, sur le site Web du Cégep de Sorel-Tracy.