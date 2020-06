Hockey Québec présente son plan de retour au hockey en six phases

C’est avec enthousiasme que Hockey Québec a présenté cette semaine son plan de retour au hockey. Divisé en six phases, il mise non seulement sur le développement des habiletés des jeunes, mais également sur le plaisir de jouer et de bouger.

« Nous croyons à l’importance de reprendre l’activité physique et faire bouger nos jeunes dans un contexte sécuritaire et accessible, et ce dès que possible, souligne le président du conseil d’administration de la Fédération, Yve Sigouin. Un retour au jeu cadre avec notre mission, offrir un environnement positif, sécuritaire et accessible, ainsi que des programmes axés sur l’apprentissage et le plaisir pour toutes les joueuses et les joueurs de hockey au Québec »

Les six phases sont les suivantes :

En premier lieu, les entraînements supervisés à l'extérieur constituent la première étape. La seconde est l'ajustement des groupes ou des équipes suivie de la phase 3: des entraînements supervisés des habiletés individuelles. La phase 4 vise le jeu supervisé 3 contre 3 ou 4 contre 4 au sein de l'AHM/organisation. La 5e phase sera les matchs 3 contre 3 ou 4 contre 4 à l'intérieur de sa région. La 6e et dernière phase sera le retour complet des équipes et les compétitions.

Un guide explicatif diffusé sous peu

Chaque phase, d’une durée variable, possède son objectif spécifique qui mènera progressivement au retour au hockey avec des équipes complètes (phase 6).

Hockey Québec communiquera sous peu un guide officiel explicatif de ces différentes règles (distanciation sociale et sanitaires/d’hygiène), de même que les consignes spécifiques à suivre et les outils nécessaires à chacune des phases à ses membres avant le début de celles-ci.

« Nous sommes très conscients qu’après cette longue pause, les jeunes hockeyeuses et hockeyeurs auront un désir immense de reprendre leur sport favori. Avec ce plan, nous offrons la possibilité aux jeunes de reprendre plus tôt leurs activités de hockey en attendant le retour du hockey tel que nous le connaissions avant le 12 mars », affirme le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

Un plan réajusté en fonction de l'évolution du virus

Le plan sera réévalué et ajusté selon l’évolution des connaissances au fil du temps. Toutes consignes additionnelles émanant des instances gouvernementales seront alors étudiées et intégrées au plan.

« Nous sommes conscients que nos 14 régions arborent des réalités différentes; le retour au hockey pourrait en être teinté. Afin d’assurer la réussite de ce plan de reprise des activités et de surmonter cette crise, nous devrons travailler de manière proactive et critique, repenser et innover nos méthodes habituelles de travail et nos manières de faire », ajoute M. Ménard.

« Plus que jamais, le travail d’équipe et la collaboration de toutes les parties sont nécessaires et nous sommes fiers de constater la grande participation de nos membres afin de relever ce nouveau défi. Ensemble, nous pouvons faire une différence et assurer un retour sécuritaire », conclut M. Sigouin.