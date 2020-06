Gym à Sorel-Tracy : deux étapes importantes franchies pour Énergie Cardio

En plus de l’annonce de la Santé publique qui autorise la reprise des activités des gyms, Énergie Cardio, une entreprise 100 % québécoise, a franchi une nouvelle étape importante dans la transformation de la franchise du gym de Sorel-Tracy en gym corporatif.

Avec la reprise du bail et le rachat des équipements sportifs, les membres pourront reprendre leur entraînement dans les locaux de la rue Augusta qui leur sont familiers, selon les consignes de la Santé publique et dès que l’Office de protection du consommateur aura délivré le permis d’exploitation. D’ici là, les membres pourront s’entraîner dans les autres gyms Énergie Cardio.

« Bouchées doubles »

À leur grand regret, les franchisées avaient annoncé devoir renoncer à opérer leur gym franchisé, à la fin du mois de mai. Très rapidement, les propriétaires de la bannière Énergie Cardio, Claire Tremblay et Eveline Canape, qui ensemble comptent plus de 60 ans d’expérience en gestion de gyms, avaient communiqué avec les membres pour les aviser de l’intention d’Énergie Cardio de demeurer bien implantée à Sorel-Tracy et de poursuivre les opérations sous la gestion du siège social.

« Nous avons mis les bouchées doubles pour nous assurer que les membres de Sorel-Tracy puissent demeurer dans la grande famille Énergie Cardio. Notre bannière opère déjà trois gyms corporatifs et personnellement, je connais bien les particularités de la Montérégie, puisque je suis propriétaire de franchises à St-Hyacinthe et à Boucherville depuis plus de 20 ans », a déclaré Claire Tremblay, présidente, Énergie Cardio.

Comme les autres membres Énergie Cardio de la province, les membres de Sorel-Tracy qui avaient choisi de poursuivre leurs paiements durant la période de fermeture pourront bénéficier de l’offre de mois gratuits mise en place par Énergie Cardio*, en signe de reconnaissance de leur collaboration à la poursuite des activités de l’entreprise.

« L’exercice et l’entraînement régulier sont particulièrement importants en cette période, pour renforcer nos défenses immunitaires, et nous sommes très heureux d’avoir eu l’aval des autorités pour rouvrir nos gyms à travers le Québec. Nos membres seront en sécurité : Énergie Cardio s’est dotée d’un plan de mesure de prévention de la COVID-19 conforme aux recommandations des instances gouvernementales ! », ajoute Eveline Canape, vice-présidente, Énergie Cardio.

Une plateforme d’entrainement virtuel sans frais

D’ici la réouverture, toutes les personnes intéressées sont invitées à bénéficier de la plateforme d’entrainement virtuel d’Énergie Cardio. Alors qu’elle devait voir le jour en septembre, à l’occasion des célébrations du 35e anniversaire de la bannière, la plateforme a pu être lancée en mars, dès le début de la période de confinement !

Cette plateforme de cours en groupe sur demande permet à tous les Québécois et Québécoises de s’entraîner, sans frais, dans le confort de leur salon. Il suffit de cliquer https://videosurdemande.ca/ energiecardio/ pour avoir accès à une variété de cours et de types d’entrainement classés par catégories : musculation, cardio, détente, danse, 30 ou 45 minutes.