La COVID-19 marquera probablement le début de la « décennie du chez-soi », selon le sondage mené dans le cadre de l'étude d'Accenture.

Selon les conclusions de ce récent sondage mondial, le recentrage des gens sur leur collectivité locale en raison de la pandémie de COVID-19, est un phénomène qui continuera à long terme. Ceci définira cette ère comme la « décennie du chez-soi » et forcera les détaillants et les entreprises de biens de consommation à personnaliser leurs produits et leurs services, en vue de favoriser une expérience plus régionale.

D'après les résultats de cette étude menée auprès de plus de 8 800 personnes dans 20 pays, le malaise persistant à l'égard des espaces publics et des voyages, conjugué à des craintes financières croissantes dans un contexte de baisse généralisée du revenu des ménages, pousse les gens à rester principalement à la maison.

De plus, un total de 52 % des Canadiens qui n'avaient jamais travaillé à domicile prévoient le faire plus souvent à l'avenir. Qui plus est, la moitié des répondants canadiens (51 %) ont identifié la sécurité financière comme l'une de leurs trois principales préoccupations au cours des six prochains mois.

Cinquante-quatre pour cent des consommateurs canadiens ont déclaré que la pandémie les a menés à magasiner dans les commerces les plus proches au sein de leur quartier, et trois quarts d'entre eux (75 %) prévoient continuer à le faire à long terme.

Un autre 54 % des consommateurs canadiens affirment qu'ils achètent davantage de produits locaux, et 86 % d'entre eux prévoient continuer à le faire à long terme.

Au cours des six prochains mois, 70 % des répondants canadiens s'attendent à mener la plupart de leurs activités sociales chez eux, chez un ami ou virtuellement.

« Le "chez-soi" est désormais ce qui délimite géographiquement nos activités - notre domicile est devenu un lieu de travail, une salle de classe, l'endroit pour essayer de nouveaux passe-temps, l'endroit pour socialiser et un refuge. Les entreprises doivent donc désormais tenir compte de cette réalité », a déclaré Grace Ayoub, directrice générale d'Accenture, responsable de l'industrie des biens de consommation au Canada.

Le rapport souligne que certaines marques ayant ajusté leurs services en fonction de l'évolution de la demande des consommateurs en récoltent maintenant les fruits. Le rapport prévient toutefois que, pour tirer parti des nouvelles occasions, il faudra procéder à une analyse continue et minutieuse afin de prévoir lesquels des récents comportements de consommation persisteront, puis d'adapter les portefeuilles et les modèles financiers en conséquence.

La récente étude appuie les conclusions précédentes d'Accenture, selon lesquelles les changements dans le comportement des consommateurs, comme la montée spectaculaire du commerce électronique depuis le début de la pandémie, sont susceptibles de se poursuivre ou de s'accélérer davantage. Par exemple, les achats en ligne effectués par des utilisateurs occasionnels du commerce électronique au Canada - c'est-à-dire ceux qui utilisaient les canaux en ligne pour moins de 25 % de leurs achats avant la pandémie - ont augmenté de 176 % depuis l'éclosion de la COVID-19.

À propos de l'étude

L'étude d'Accenture sur la consommation durant la COVID-19 permet d'observer l'évolution des attitudes, des comportements et des habitudes des consommateurs du monde entier à mesure qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité imposée par l'épidémie de COVID-19. Dans le cadre des dernières vagues de cette étude, le sondage a été mené entre les 2 et 8 juin et entre les 16 et 22 juin, auprès de 8 839 et de 8 852 consommateurs respectivement, dans 20 pays sur cinq continents : l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la Russie, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan qui offre une vaste gamme de services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, avec des capacités numériques pour tous ces services.