L'édition 2021 des Régates de Sorel-Tracy se tiendra en septembre

C’est confirmé: selon le calendrier de la Ligue de Régates d’hydroplanes (HRL), l’édition 2021 des Régates de Sorel-Tracy se tiendra les 4 et 5 septembre prochains. La prochaine saison sera marquée par le changement, alors que cinq courses se tiendront au Canada et trois aux États-Unis.

Le premier rendez-vous des pilotes se tiendra en sol américain et plus particulièrement dans l’état du Maryland, les 22 et 23 mai. À cette occasion, les classes S, F, JSS, H et Grand Prix se rejoindront sur la ligne de départ.

La seconde course prendra place au Canada, à Beauharnois. En effet, c’est les 5 et 6 juin que les amateurs pourront s’agglutiner aux abords du lac Saint-Louis pour voir les embarcations à l’oeuvre. Toutes les classes, soit S, F, JSS, H et Grand Prix seront de ce week-end de courses.

Aussi en juin, mais les 26 et 27, les pilotes feront un détour par St-Félicien pour leur rencontre annuelle. Seulement quatre classes de pilotes y prendront part, soit ceux des catégories S, F, H et Grand Prix.

Les 4e, 5e et 6e joutes nautiques, se tiendront respectivement au Canada pour les deux premiers et aux États-Unis pour la dernière. Plus spécifiquement, ce sont les Villes de Brockville (3 et 4 juillet) en Ontario, de Salaberry-de-Valleyfield (16,17 et 18) et de North Tonawanda (7 et 8 août, New York) qui seront l’hôte de ses compétitions. Toutes les classes y participeront.

Par la suite, les pilotes demeurons en sol américain pour l’avant-dernier affrontement au calendrier, soit celui de Détroit au Michigan. Les 27-28-29 août, ce sont les classes JSSS, H et Grand Prix qui se battrons pour la victoire.

Enfin, les 4 et 5 septembre, c’est à Sorel-Tracy que se terminera le bras de fer entre les pilotes pour la première place du Championnat 2021. Pour l’occasion, toutes les classes seront sur l’eau, ce qui promet d’en mettre plein la vue, et les oreilles, aux amateurs.