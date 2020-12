Patinoires extérieures: amusez-vous en toute sécurité cet hiver

L’arrosage des différentes patinoires de la Ville de Sorel-Tracy devrait débuter au cours de la semaine du 14 décembre. En raison des consignes émises par le gouvernement en lien avec la Covid-19, l’utilisation des patinoires devra se faire selon certaines règles afin de s'y amuser en toute sécurité.

Les voici:



- Maximum de 25 personnes sur les patinoires extérieures (à l’exception du carré

Royal où la limite de personnes sera déterminée en respectant le 2m) ;

- Toutes les activités permises doivent respecter le 2 m de distanciation;

- Activités permises : patinage libre et «bâton-rondelle» seul ou en duo;

- Les parties de hockey sont interdites;

- Un seul but de hockey sera sur place pour les utilisateurs mais il pourrait être

retiré s’il devient un incitatif à organiser des parties de hockey;

- Un surveillant sera sur place lorsque le chalet de services sera accessible afin de

désinfecter les surfaces fréquemment touchées et de faire respecter les règles

en vigueur;

- Les chalets de services devront être utilisés seulement pour les salles de bain ou

pour mettre les patins;

- Le port du masque est obligatoire dans les chalets de services;



Afin de maximiser l’espace dans les chalets, les utilisateurs ne pourront pas

laisser leurs effets personnels dans le chalet pendant qu’ils sont sur la patinoire.

Le mobilier urbain sera déneigé et aménagé afin que les utilisateurs aient un

endroit à l’extérieur pour laisser leurs effets.



Pour connaître l’emplacement des différentes patinoires et pour consulter la liste

complète des consignes à respecter, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Sorel- Tracy, dans le menu Loisirs, et cliquer sur l’onglet Activités hivernales :

https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs-sports-et-culture/activites-hivernales/patinoires- exterieures.html