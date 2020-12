Jeunes écrivains, participez au concours du RLJSO en 2021

Les jeunes auteur(e)s de 6 à 17 ans de tout le Québec sont invité(e)s à profiter du long congé des Fêtes de cette année pour achever ou débuter leur chef-d’œuvre littéraire afin de participer au concours du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours (RLJSO).

Il existe plusieurs concours d’écriture où les participant(e)s soumettent leur texte et espèrent gagner un prix. Mais le concours du RLJSO se distingue des autres concours car TOUS les jeunes participants en ressortent gagnants.

En effet, l’accompagnement et le soutien offerts pendant la période d’écriture, la correction par des bénévoles qui retournent les textes corrigés et annotés afin que les jeunes prennent connaissance des erreurs (et les corrigent), ainsi que la mise en pages et l’impression des livres (de vrais livres !) font du concours du RLJSO un concours unique.

Autre particularité du concours littéraire du RLJSO, son Salon du livre jeunesse qui se tient dans le cadre des Journées de la culture, au cours duquel les jeunes auteurs et autrices présentent et vendent leurs livres aux visiteurs du salon. Un ‘’vrai salon du livre‘’, quoi ! Cette année, pandémie oblige, le Salon du livre jeunesse a été annulé et remplacé par des entrevues réalisées par Jonathan Bécotte, auteur jeunesse et porte-parole du RLJSO, avec les participants.

Les capsules vidéo des entrevues sont disponibles sur la page Facebook du RLJSO, ainsi que la cérémonie qui a remplacé le gala de remise de prix. Des bourses de 100$ à 500$, ainsi que des logiciels de correction Antidote, ont été remis aux lauréat.e.s des trois catégories, soit 6-8 ans (Ourson d’Or), 9-13 ans et 14-17 ans. Les pages couverture des livres font également l’objet de remise de prix.

Les inscriptions pour la 13 e édition du concours du RLJSO, dont le thème est Écrire chat porte bonheur, sont en cours. Lors des dernières éditions, le RLJSO, ne pouvant accueillir que 60 participants, des jeunes auteurs ont dû être refusés.s Il est donc fortement recommandé de ne pas attendre la date limite, qui est le 1er mars 2021, pour remettre son livre terminé.