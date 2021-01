Ouverture exceptionnelle d'une section de la piste cyclable régionale La Sauvagine

La Ville de Sorel-Tracy laisse savoir à ses citoyens qu'à sa demande, la MRC Pierre-de-Saurel a exceptionnellement autorisé l’ouverture d’un tronçon de la piste cyclable régionale La Sauvagine.

Le tronçon de la piste situé entre le boulevard Fiset et les limites de Saint-Robert sera donc ouvert pour les marcheurs et raquetteurs intéressés.

Rappelons que les motoneiges et les VTT n’y sont pas autorisés, à l’exception des points de traverses que la MRC a autorisés (près de la rue Crébassa pour les motoneiges et près de la rue Auber et du chemin de la Vallière pour les VTT).