Les Plaisirs d’hiver réinventés à Sorel-Tracy

Pour sa 11e édition, les Plaisirs d’hiver de Sorel-Tracy sont présentés dans une formule renouvelée en raison du contexte actuel. La Ville de Sorel-Tracy propose donc des idées d’activités et d’installations récréatives pour s’occuper et s’amuser seul, en couple ou avec les membres de sa bulle familiale.

Jeu d’évasion virtuel dans les rues de la ville, rallyes et Défi château de neige sont au programme. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy, dans la section Plaisirs d’hiver.

Programmation des plaisirs actifs

Les plaisirs actifs, ce sont de nouvelles activités que la Ville présente cette année, soit : un rallye historique dans les rues de Sorel-Tracy, un rallye-bottines, un jeu d’évasion virtuel et une activité de géocaching en forêt. Ces activités sont rendues possibles grâce à la collaboration de la Société historique Pierre-de-Saurel, du Biophare et de la Colonie des Grèves.

En participant à chacune de ces activités, les citoyens sont éligibles au tirage de prix qui sera effectué au terme de la campagne Plaisirs d’hiver en mars.

Des idées à faire à la maison ou au parc du quartier

La programmation des Plaisirs d’hiver propose également des suggestions de jeux et d’activités pour la famille. Des fiches d’activités peuvent d’ailleurs être téléchargées à titre d'inspiration. Parmi ces activités, on retrouve le Défi château de neige, un événement mis sur pied par Loisir et Sport Montérégie.

Installations récréatives

Finalement, la Ville invite les gens à profiter des installations récréatives extérieures qui peuvent être fréquenter librement en toute sécurité au cours de l’hiver.

Certaines activités peuvent être annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques ou de nouvelles directives de la Santé publique.