Ouverture de la piscine et du colisée Cardin du 26 février au 7 mars

La piscine Laurier-R.-Ménard et le colisée Cardin de Sorel-Tracy seront ouverts pour la semaine de relâche du 26 février au 7 mars. Afin que tous puissent profiter pleinement des activités en toute sécurité, une marche à suivre a été établie.

La voici:

Piscine Laurier-R.-Ménard

La piscine sera ouverte avec des plages horaires pour les adultes et pour les familles. Les plages horaires pour adultes (16 ans et plus) ne nécessiteront pas de réservation et seule la nage en longueur (couloirs de natation) sera autorisée.

Réservation obligatoire pour le bain libre

Tous les jours, de 13h à 17h40, les familles pourront profiter du bain libre en réservant leur plage horaire. Les réservations peuvent être effectuées à compter du lundi 22 février à 8h15 au https://inscription.ville.sorel-tracy.qc.ca/ . La carte accès Sorel-Tracy est obligatoire pour effectuer une réservation. Les plages horaires sont de 55 minutes.

Pour l’horaire de la piscine, consultez notre page Piscines et jeux d'eau.

Colisée Cardin

Profitez de la relâche pour participer au patin libre (sur réservation) ou pour réserver la glace en bulle familiale!

Patin libre

Il faut réserver sa plage horaire en ligne à compter du lundi 22 février à 8h15 au https://inscription.ville.sorel-tracy.qc.ca/ 𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞̀𝐬 𝐒𝐨𝐫𝐞𝐥-𝐓𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. Les plages horaires sont de 50 minutes.

Pour l'horaire du patin libre, consultez notre page Colisée Cardin

Location en bulle familiale

Il est possible de louer la glace du colisée Cardin pour une durée d’une heure. Pour cette activité, il faut se présenter seul ou uniquement avec les membres de sa famille (bulle familiale de la même adresse).

Coût: 72$ / h, plus les taxes.

Réservations: 450 780-5600, poste 4400.

Pas de carte accès Sorel-Tracy?

Rendez-vous sur notre page Carte accès Sorel-Tracy.

Pour des renseignements supplémentaires au 450 780-5600, poste 4400.