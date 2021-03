Deux bâtiments municipaux demeureront ouverts après la relâche

La semaine de relâche tire à sa fin et la Ville de Sorel-Tracy informe ses citoyens que la piscine Laurier-R.-Ménard, de même que le colisée Cardin, demeureront ouverts après le 7 mars. De nouveaux horaires pour le bain libre et pour le patin libre sont d’ailleurs disponibles sur le site Internet de la Ville.

À compter du 8 mars, il ne sera plus nécessaire de réserver pour les activités de bain libre à la piscine Laurier R-Ménard. Toutefois, les consignes sanitaires déjà en place à la piscine demeureront en vigueur, comme de maintenir une distanciation physique avec les autres participants et d’arriver sur place déjà en maillot. Rappelons également que les douches et les séchoirs ne sont pas disponibles.

Colisée Cardin

Les réservations demeureront toutefois obligatoires au colisée Cardin en raison de la forte demande.

Le patin libre est gratuit. Il faut réserver sa place en ligne, en ayant en main une carte accès Sorel-Tracy valide. L’ensemble de la procédure, de même que le nouvel horaire, sont disponibles sur le site web de la Ville de Sorel-Tracy.

Il est par ailleurs toujours possible de louer la glace en bulle familiale pour une durée d’une heure. Pour cette activité, vous devez vous présenter seul ou avec les membres de votre famille (bulle familiale de la même adresse). Le coût est de 72 $ de l’heure, plus taxes.

La réservation d’une glace en bulle familiale doit être faite par téléphone au 450-780-5600, poste 4400.