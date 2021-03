Alpha Barry, de Sorel-Tracy, reçoit une bourse de La Fondation de l’athlète d’excellence

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) continue d’appuyer les meilleurs hockeyeuses et hockeyeurs de la relève grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal au sein de la FAEQ. Cette année, ce sont 25 étudiants-athlètes en hockey qui se démarquent par leurs résultats académiques, qui se sont partagé 50 000 $ en bourses à raison de 2000 $ chacune.

Le Programme de bourses des Canadiens de Montréal, qui en est à sa 14e année, est géré par la FAEQ en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue Midget AAA (LHMAAAQ), le RSEQ et la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Âgés entre 15 et 18 ans, les 25 récipiendaires ont été choisis sur la base de leur talent et de leurs accomplissements sportifs, mais surtout grâce à leur parcours académique des plus méritoires en cette saison pour le moins particulière.

Un boursier a été choisi dans chacune des 15 équipes de la LHMAAAQ, 8 parmi les hockeyeuses de l’équipe du Québec, 1 au sein de la structure du RSEQ et 1 autre dans le programme de la LHPS. Un des critères d’admissibilité est la poursuite des études, favorisant la préparation de l’après-carrière sportive.

Un étudiant de la région reçoit une bourse

Un élève de l'école secondaire de l'École secondaire Fadette de Sorel-Tracy, Alpha Barry, a d'ailleurs reçu une bourse d'excellence académique de 2000 $. Alpha est Attaquant pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il a obtenu 11 points en 42 matchs de saison régulière avec les Gaulois en 2019-2020, après n’avoir pu disputer que 5 matchs à sa dernière saison bantam en 2018-2019 en raison d’une opération à un poignet. Repêché au 97e rang par les Tigres de Victoriaville de la LHJMQ en 2020, il étudie en 5e secondaire au programme sport-études et a maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape. Alpha aspire à devenir pilote de ligne chez Air Canada. Il souhaite pouvoir jouer avec les Tigres de Victoriaville la saison prochaine et rêve de patiner dans la LNH.

Bonifier l’encadrement et l’accompagnement des joueur

Cet appui s’ajoute à celui récemment annoncé par la FAEQ en collaboration avec la Fondation Molson qui ont uni leurs efforts à ceux de la LHJMQ et de l’Alliance Sport-Études pour bonifier l’encadrement et l’accompagnement des joueurs de la LHJMQ jusqu’à leur transition vers la poursuite d’études post-secondaires ou le marché de l’emploi.

« Le hockey occupe une immense place dans l’histoire du Québec et la Fondation de l’athlète d’excellence est vraiment reconnaissante de pouvoir compter sur le plus prestigieux des partenaires de ce sport dans le monde. Le Club de hockey Canadien de Montréal a à cœur la réussite des meilleurs étudiants-athlètes de la province en hockey et son appui les encourage à se dépasser, pas seulement sur la glace, sur les bancs d’école également. Je le répète chaque année, mais quel sentiment pour eux que de voir leurs efforts être reconnus par le plus célèbre club de hockey au monde », souligne Claude Chagnon, président de la FAEQ.

Plusieurs anciennes boursières et anciens boursiers des Canadiens de Montréal se sont illustrés, dont les médaillées olympiques Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Lauriane Rougeau et Ann-Renée Desbiens. Le tout premier choix du dernier repêchage, Alexis Lafrenière, des Rangers de New York, fait aussi partie de l’impressionnant groupe sélect, qui comprend entre autres Samuel Blais (Blues de Saint-Louis), Maxime Comtois (Ducks d’Anaheim), Anthony Duclair (Panthers de la Floride), Samuel Girard (Avalanche du Colorado), Michael Matheson (Penguins de Pittsburgh) et Nicolas Roy (Golden Knights de Las Vegas).