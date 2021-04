Un skatepark agrandi et remis à neuf bientôt aménagé à Sorel-Trac

C’est maintenant officiel! Le skatepark de Sorel-Tracy (95, chemin des Patriotes) se refera une beauté en 2021. Le conseil municipal a autorisé l’octroi d’un contrat à une firme spécialisée qui réaménagera le parc de planches à roulettes d’ici la fin de l’année.

Le projet se réalise avec la contribution financière du Fonds Régions et ruralité de la MRC de Pierre-de Saurel.

Le parc sera des plus stimulants. Il inclura notamment des coins pyramides, des rails, des rampes d’escaliers, des barres de glisse et un immense mur en demi-lune qui, en plus d’offrir une surface de glisse vertigineuse, réduira considérablement le bruit pour le voisinage. Le parc sera aussi mieux éclairé, en plus d’offrir des espaces de détente grâce aux aménagements paysagers qui embelliront l’espace.

Au-delà des travaux, le projet s’accompagne d’un volet communautaire. Un surveillant sera embauché par la Ville pour accompagner les jeunes et encourager les bonnes pratiques dans cette discipline sportive, en collaboration avec différents partenaires et organismes du milieu, dont la Maison des jeunes La Place.

La Ville de Sorel-Tracy communiquera dès que possible les prochaines étapes de ce grand projet. Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au 450-780-5600, poste 4400.