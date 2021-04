La vaccination s'ouvre aux femmes enceintes

Les femmes enceintes qui souhaitent obtenir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 peuvent désormais prendre rendez-vous via la plateforme Clicsanté.

Cette annonce fait suite aux recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec qui a analysé l’évolution des données scientifiques et les recommandations dans différents pays. Pour les femmes enceintes, seuls les vaccins de Moderna et Pfizer seront privilégiés étant donné qu'il y a plus de données sur la sécurité avec ces vaccins pendant la grossesse.

Notons que le risque de complications de la COVID-19 chez les femmes enceintes est moindre que celui observé chez les personnes âgées, mais demeure plus élevé que celui des femmes non enceintes du même âge.

Le risque de complications de la grossesse, par exemple la prématurité, est plus élevé pour la femme enceinte ayant la COVID-19. Ce risque est encore plus élevé pour les femmes enceintes ayant des problèmes de santé. Donc pour les femmes qui ont du diabète, des problèmes cardiaques ou de l'obésité, par exemple, la vaccination est d'autant plus importante.

Pour les femmes qui prévoient être enceintes à court terme, l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) estime ne pas être en mesure de fournir un avis clair en raison du manque de données scientifiques. Elle considère tout de même qu’il serait prudent de retarder une grossesse au moins 28 jours après les deux doses de vaccin.