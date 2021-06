Deuxième édition du Critérium GIB FEST à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy sera le théâtre de la deuxième édition du Critérium GIB FEST qui attirera des coureurs cyclistes des catégories élites hommes et femmes venant des quatre coins du Québec. La ligne d’arrivée de la course sera située sur la rue Price face au parc du carré Royal.

Voici l'horaire de la journée

9h00 : Début de la fermeture du parcours

9h15 : Course populaire «non licenciée» (H et F) « 30 minutes » (1 classement H et 1 classement F) 10h00 Maîtres 3-4 & 5 (H) « 50 minutes » (3 classements différents)

11h00 : Maîtres 2 (H) « 50 minutes » (1 seul classement)

12h00 : Pause pour le dîner

12h30 : Maîtres 1 (H) « 60 minutes » (1 seul classement)

13h40 : Juniors (H) et Seniors 3 (H) « 60 minutes » (2 classements)

14h50 : Juniors (F), Seniors (F) et Maîtres 1-4 (F) « 50 minutes » (6 classements différents) 16h00 Seniors 1-2 (H) « 60 minutes » (1 seul classement)

17h30 : Fin du Critérium GIB FEST

L’invitation est lancée aux cyclistes de la région car il y aura une course populaire (hommes et femmes) d’une durée de 30 minutes à 9h15. Il sera possible de s’inscrire sur place dès 8h le dimanche matin ou en ligne avant le jeudi 8 juillet (midi) au https://fqsc.net/route/evenements/2021-criterium-gib-fest.

Cette compétition est sanctionnée de niveau interprovincial par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Ce circuit fermé autour du carré Royal à Sorel-Tracy est formé des rues du Prince, Charlotte, de la Reine, du Fort et retour sur du Prince.

Prudence sur les routes

De plus, les organisateurs demandes aux conducteurs d’être prudents lors des déplacements en automobile entre 9 h et 17 h 30. Les rues du vieux centre-ville de Sorel-Tracy seront barrées à la circulation et des bénévoles seront postés à chacune des intersections du parcours qui pourront indiquer la marche à suivre. Les coureurs parcourront ce circuit de 1,2 km par tour en effectuant des virages à droite.

Des estrades seront aménagées sur le site du départ et d’arrivée sur la rue Prince face au Parc du carré Royal de Sorel-Tracy. L'événement est gratuit pour les spectateurs.