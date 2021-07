Pas de régates cette année à Sorel-Tracy

Pour plusieurs raisons, le comité de directeur de la Ligue de Régates d’Hydroplanes (HRL) a pris la difficile décision d’annuler ses quatre épreuves prévues au calendrier 2021. L'une de ses courses devaient prendre place à Sorel-Tracy plus tard cet été.

Les autres destinations qui figuraient jusqu'à récemment au calendrier étaient celles de Détroit, Cambridge au Maryland et Beauharnois. C'est à la suite de discussions avec les différents comités organisateurs, la HRL a choisi de reporter le championnat de la saison à l’année prochaine. La possibilité d’offrir aux spectateurs et équipes un événement sous la forme d’une « démonstration » canadienne et américaine, qui pourrait être tenue même si les frontières demeurent fermées, est étudiée. Bien entendu plusieurs critères devront être respectés. La décision finale sera prise avec les promoteurs dans les prochaines semaines.

« Le verdict d’annuler notre saison pour une deuxième année consécutive a été atteint à contrecœur. Je suis cependant positif pour la reprise de nos activités pour la saison 2022. Les comités organisateurs travaillent déjà très fort afin d’en mettre plein la vue lors de leur prochain événement », déclare Didier-Bernard Séguin, commissaire de la HRL.



Les raisons derrière cette décision difficile

De nombreux facteurs logistiques ont été pris en compte pour en arriver à cette décision crève-coeur pour les pilotes et amateurs. L’incertitude quant à l’ouverture des frontières terrestres est un enjeu majeur pour la tenue du championnat. Rappelons que la frontière canado-américaine est fermée depuis le 21 mars 2020 aux voyages non essentiels. Actuellement, les comités organisateurs ne possèderaient pas le temps nécessaire pour planifier des événements de qualité, même si les gouvernements canadiens et américains annonçaient la réouverture dans les prochaines semaines.

La difficulté de trouver des partenaires, des commanditaires et des infrastructures respectant les normes sanitaires obligatoires en raison de la COVID-19 avec peu de temps et sans garantie financière met de la pression sur le budget d’exploitation, tout en précarisant les sites pour la saison prochaine.

D’autres facteurs ont également été pris en compte, dont le très bas niveau de l’eau à Sorel-Tracy et Beauharnois. Malgré la grande déception de la HRL, qui a vu ses saisons 2020 et 2021 entièrement annulées, celle-ci travaille actuellement à produire une campagne 2022 qui sera à la hauteur de ses ambitions.