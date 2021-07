Un terrain synthétique à Sorel-Tracy

Le député Jean-Bernard Émond a annoncé cette semaine que les autorisations concernant le très attendu projet de mise en place d’une surface de jeu synthétique à Sorel-Tracy sont maintenant accordées.

« C’est une nouvelle que les sportifs de la région, mais aussi les familles et les citoyens, attendent depuis longtemps. La mise en place d’un terrain synthétique est un incontournable afin de permettre à nos jeunes et nos moins jeunes de pratiquer leurs sports dans des conditions optimales. C’est également un moyen de dynamiser notre communauté et faire en sorte d’attirer de nouvelles familles à s’établir chez nous ! »

- Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.